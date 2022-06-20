Продолжается спецоперация России на Украине, в ходе которой ВС РФ наносят высокоточные удары по объектам военной инфраструктуры противника. Недавно в Харькове прогремела серия взрывов после нанесения ударов российскими ОТРК "Искандер".
Сегодня, 20 июня, стало известно, что ВС РФ поразили цели в городах Одесса и Харьков. Сообщая об этом, издание "Русская весна" уточняет, что ракетные удары были нанесены по объектам оборонной инфраструктуры ВС Украины. По предварительной информации издания, одной из целей стал одесский аэродром "Школьный". В местах прилёта ракет наблюдаются столбы дыма.
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Военный эксперт Сергей Хатылев прокомментировал ликвидацию генералитета украинской армии и отметил, что успешная операция является заслугой российской разведки.