Ракеты ВС РФ поразили военные цели в Одессе и Харькове

Продолжается спецоперация России на Украине, в ходе которой ВС РФ наносят высокоточные удары по объектам военной инфраструктуры противника. Недавно в Харькове прогремела серия взрывов после нанесения ударов российскими ОТРК "Искандер".

Сегодня, 20 июня, стало известно, что ВС РФ поразили цели в городах Одесса и Харьков. Сообщая об этом, издание "Русская весна" уточняет, что ракетные удары были нанесены по объектам оборонной инфраструктуры ВС Украины. По предварительной информации издания, одной из целей стал одесский аэродром "Школьный". В местах прилёта ракет наблюдаются столбы дыма.