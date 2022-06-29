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Автор Инна Новикова

Политолог: американский ВПК удастся модернизировать только к 2026 году

Силовые структуры » Министерство обороны

Как ситуация на Украине и антироссийские санкции повлияли на положение США в мире, почему рушится доверие к доллару и правда ли, что американский военно-промышленный комплекс удастся модернизировать только к 2026 году, рассказала главному редактору Pravda.Ru Инне Новиковой политолог Каринэ Геворгян.

Политолог: американский ВПК удастся модернизировать только к 2026 году

— Каринэ Александровна, как вы оцениваете ситуацию на Украине сейчас и в развитии?

— Она имеет несколько контуров. Есть сугубо внешний контур, то есть, санкции и русофобская кампания, которые на нас обрушил объединённый Запад.

Как это будет разрешаться? Администрация США уже начинает щупать переключатель, чтобы заднюю включить. Потому что морозить себе уши назло нам они не будут: американцы более трезво реагируют.

Проблемы в США колоссальные: промышленная инфляция, изношенность основных фондов.

Выделены 40 миллиардов долларов якобы на помощь Украине. Понятно, что ВПК в Америке сидит и ручки потирает: эти денежки им достанутся. Но для производства вооружения нужна электроэнергия. Износ основных фондов в США чудовищный. Электроэнергии, чтобы зарядить смартфоны, хватало.

Чтобы серьезно перезапустить ВПК, нужно модернизировать электростанции. Это они не успеют до 2024 года. Потом должны будут запускать ВПК. Военные специалисты мне говорили, что, может быть, к 2026 году получится.

За это время мы успеем пройти всю Украину и выйти к границе:

  • с Венгрией,
  • Румынией,
  • Польшей.

Рухнула вся система. Уход американцев из Афганистана свидетельствовал о том, что Боливар не вынес двоих. То есть, и национальное государство, и глобализацию. И было понятно, что что-то надо делать. Потому что США были инструментом глобализации. Но у них внутри было много проблем.

Дело в том, что доллар печатался под мировые ресурсы, в том числе, наши. Но, например, Иран сказал: мы вам ничего не дадим, лучше будем Индии дёшево продавать. Система начала давать сбои, и не только из-за Ирана.

Американцы сами разрушили систему доверия к своему способу управления. Они перестали быть надёжными партнёрами. Да, они могли предать. Но всё, что касалось финансовой структуры и доллара как международного платежного средства, было свято.

США сами разрушили свою систему. И сейчас Саудовская Аравия и Эмираты выводят капиталы, по-тихому договариваются с неудобным для Штатов Ираном. Иран разговаривает в Вене о возобновлении соглашения по ядерной программе.

США сами прибежали к Ирану и сказали: продайте нам нефть или газ. И к Венесуэле, в которой столько раз пытались снять Мадуро. А сейчас уже готовы его целовать.

Все уже всё поняли и думают, как бы так лыжи развернуть, чтобы не упасть в сугроб. Вот этот процесс сейчас идёт.

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Редактор: Алексей Ткаченко, Куратор: Александр Артамонов
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