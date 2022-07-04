Польша и Британия подталкивают Киев к нанесению ядерного удара по РФ

На Украине развернулся сбор "народных денег" на ядерное оружие. Идея в ходу и на Западе и грозит материализоваться.

В Польше загорелись идеей передать Украине ядерные боеголовки

Три недели назад польский депутат Европарламента Радослав Сикорский заявил, что Россия нарушила Будапештский меморандум* и поэтому Украине нужно дать возможность отстоять свою независимость.

"Запад имеет право дать Украине ядерные боеголовки, чтобы она могла защитить свою независимость", — сказал депутат и бывший министр иностранных дел в заявлении, опубликованном на сайте Nexta.

Заметим, что заявления Владимира Зеленского о том, что Украина выйдет из Будапештского меморандума и из всех обязательств по нераспространению ядерного оружия, послужили одной из причин начала СВО.

Сикорский не одинок в своём мнении в Польше. Например, экс-министр национальной обороны и вице-премьер Томаш Семоняк считает, что передача ядерных боеголовок Украине должна быть решением коллективного Запада.

"Я считаю, что это нужно обсуждать открыто, и если уж вступать в какую-то фазу принятия решений, то нужно тщательно взвесить все плюсы и минусы", — сказал Семоняк в эфире TVN24.

В Британии уверены, что Украина сама может разработать ядерное оружие

Очень обсуждаема эта тема и в Великобритании. Так, военный эксперт из Университета Лафборо Пол Мэдрелл уверен, что Украина может разработать собственное ядерное оружие для "демонстрации силы против президента России Владимира Путина".

"Если бы я был президентом Украины, я бы решительно задумался о разработке ядерного оружия. Украина обладала ядерным оружием в 1990-х годах, когда распался Советский Союз. Зеленский, если ему помешают вступить в НАТО, вполне может подумать, что единственный путь вперёд — это разработать ядерное оружие, что он и может сделать", — сказал эксперт.

Мэдрелл добавил, что, по его мнению, США могут продать Украине ядерное оружие "по сниженной цене".

Пентагон снижает требования к пожеланиям Украины

Не исключено, что такие шаги обсуждаются. Генерал в отставке Бен Ходжес, который с 2014-го по 2018 год был командующим сухопутными войсками США в Европе, сказал словацкой газете Pravda, что Пентагон всё более уступчив в отношении просьб Киева.

"Сначала, мы ведём дискуссию о какой-то системе вооружений, которую Украина не может получить, потому что это будет провокацией, но через две-три недели мы меняем своё мнение", — отметил генерал.

"Не так давно мы обсуждали, поставлять ли украинцам системы "Стингер", а вдруг они российские вертолёты собьют. Сейчас это звучит смешно. Я надеюсь, что мы будем двигаться в направлении помощи украинцам в поражении военных объектов в России, таких как логистические, транспортные и командные центры и авиабазы, с которых российские войска запускают ракеты", — сказал Ходжес.

Идея о передаче технологий (на Украине есть АЭС) или о продаже боеголовок будет всё больше в ходу, чем ближе будет конец бандеровского режима.

Народ Украины призвали собирать деньги на ядерное оружие

Сейчас фонд украинского телеведущего и комика Сергея Притулы начал собирать деньги "на ядерное оружие для Украины". Когда все привыкнут к этой "шуточной" мысли и она уйдёт в подсознание, ядерное оружие у Украины будет.

Украинский Telegram-канал "Легитимный" так моделирует дальнейшие события:

"Через два месяца россияне заявляют, что с помощью БПЛА "Байрактар" "грязная ядерная бомба" прилетает на территорию России, гибнет "мирняк", далее Россия созывает ООН, ОДКБ и объявляет Украине официально войну, начинает мобилизацию и уже не 100-тысячная армия, а миллионная армия наносит массированный удар по всем точкам, вплоть до Верховной рады, минобороны, кабмина и всем горсоветам, облсоветам, СБУ и т. д. Также применяет тактическое ядерное оружие, боеголовка которого снесёт сразу целую военную часть".

* Будапештский меморандум - соглашение, подписанное в декабре 1994 года, согласно которому Россия, США и Великобритания обязались уважать суверенитет и территориальную целостность Украины. Украина обязалась передать России стратегическое ядерное оружие и присоединиться к договору о нераспространении ядерного оружия.

10 февраля текущего года министр иностранных дел РФ Сергей Лавров после встречи с британской коллегой Лиз Трасс напомнил на пресс-конференции, что Будапештский меморандум сопровождался декларацией, где требовалось от всех участников не допускать каких-либо нарушений принципов ОБСЕ, включая принцип уважения прав национальных меньшинств. Однако Украина этот документ полностью игнорирует.

Сам по себе меморандум — это формат без юридических обязательств в рамках международного права.

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