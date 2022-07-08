Эксперт Дискин: Путин "начнёт" на Украине, перейдя Днепр

На Западе посчитали слова Владимира Путина о том, что на Украине "мы ещё и не начинали" бравадой. Эксперт Иосиф Дискин считает, что президент "начнёт" после того, как будет освобождена левобережная Украина.

СВО на Украине ограничена набором правил

С начала специальной военной операции (СВО) на Украине 24 февраля самая важная новость была озвучена президентом РФ 7 июля.

На встрече с депутатами Думы Владимир Путин заявил, что тот, кто желает победить РФ "на поле боя", "пусть попробует". Он добавил, что "мы, по большому счету, всерьёз пока ещё ничего и не начинали" на Украине.

Как сказал Pravda.Ru политолог, доктор экономических наук Иосиф Дискин, сегодня речь идёт о специальной операции, которая ограничена жёстким набором правил:

участие ограниченного контингента вооружённых сил и военно-оборонной инфраструктуры РФ;

никаких действий, намеренно затрагивающих гражданское население;

отказ от ударов по центрам принятия решений, то есть по "дворцу на Банковой, где заседает Зеленский, зданиям, где находятся: правительство Украины, Генеральный штаб Министерства обороны, Верховная рада".

Начнём ударами стратегической авиации и сверхзвуковыми крылатыми ракетами

Иосиф Дискин подчеркнул, что стратегическая авиация России только один раз поучаствовала в СВО — сбросила сверхтяжелые бомбы на "Азовсталь" — это бомбы весом до трёх тонн, способные пробивать любые укрепления. Также очень мало применяются гиперзвуковые крылатые ракеты ("Кинжалы" и др. — Ред), ими был нанесён удар один раз по складу вооружений под Львовом, напомнил эксперт.

"Тогда показали, что даже убежища, которые должны были предохранять от ядерного оружия, не спасают. Вот о чём идет речь, когда Путин говорит, что мы ещё не начинали", — уточнил он.

О мобилизации речь не идёт

Иосиф Дискин не считает, что речь идёт о мобилизации, а лишь об увеличении профессионального контингента.

"Сейчас где-то 15% личного состава наших вооруженных сил сосредоточено в батальонных тактических группах (БТГ) на Украине и на Донбассе. Этот процент можно довести до 40%", — отметил он.

По мнению политолога, пока реализуется тактика, которая была отработана в Сирии — перемалывание живой силы противника — "медленно, но надёжно". Для этого задействованных вооружённых сил хватает — просто идёт ротация в БТГ, чтобы уставшие бойцы отдыхали.

Когда же начнём?

Эксперт считает, что переход к стадии "мы начали", состоится если, например, продлятся удары по территории Российской Федерации или руководство поймёт, что переговоры с Киевом, в принципе, нереальны.

"Пока что и президент, и Сергей Лавров сегодня говорил о том, что Россия ориентирована на переговоры, потому что мы всё время помним, что на Украине живёт братский народ, который находится под гнётом укрофашистов", — сказал Иосиф Дискин.

С его точки зрения, СВО исчерпает свой потенциал после освобождения левобережной Украины. А за Днепром ВС РФ ждёт "совершенно варварская партизанская война, против которой уже специальная военная операция не поможет".

"Пока же, есть задачи восстановления безопасности и исторической справедливости в регионах, которые ориентируются на Россию", — сделал вывод эксперт.

На западе сочли слова Путина "бравадой"

The Washington Post назвал слова Путина "бравадой".

По мнению газеты, "российские военные сталкиваются с серьёзными долгосрочными проблемами: международные санкции мешают Москве пополнять свой арсенал, а Кремль изо всех сил пытается найти опытных бойцов после многочисленных потерь".

Как пояснил в пятницу пресс-атташе президента Дмитрий Песков, Путин своими словами апеллировал к заявлениям политиков на Западе о том, что Киев будет на поле боя двигаться вплоть до победы.

"Потенциал России настолько велик, что лишь незначительная его часть сейчас задействуется в ходе специальной военной операции. Поэтому все эти заявления западников буквально абсурдны. Они просто добавляют горя для украинского народа", — сказал Песков.

Читайте по теме: Мезюхо: Запад уже настраивается на переговоры с РФ после слов Путина

Немецкий политик Эрнст: бундестаг готов развалить Германию назло Путину

Новый британский премьер не будет клоуном, и в этом проблема для Украины

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте MilitaryPravda в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google Также будем рады вам в наших сообществах в ВКонтакте, Твиттере, Одноклассниках, YouTube...