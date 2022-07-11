Калининград на острие меча НАТО: для обороны потребуются все силы

16 мая бывший замглавы Минобороны Польши Ромуальд Шереметьев заявил о необходимости демилитаризовать и переименовать Калининград. Со всей солдатской прямотой польский деятель назвал его "пороховой бочкой между ног у НАТО".

Между тем, начавшееся вхождение Швеции и Финляндии в агрессивный западный военный блок сделала острой необходимость усиления обороны самой западной административно-территориальной единицы нашей Родины.

В этой связи 7 июля председатель временной Комиссии Совета Федерации по защите государственного суверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела Российской Федерации Андрей Аркадьевич Климов заявил, что в ближайшее время в Калининграде может состояться выездное заседание возглавляемой им структуры. На повестке дня — обсуждение возможных сценариев развития событий.

Следует напомнить, что в январе ещё 2021 года, то есть, полтора года назад, издание "Over Defense" разместило на своём ресурсе информацию о возможном нападении НАТО на Калининградскую область. Редакция этого СМИ ссылается на предоставленные ей материалы CNA, аналитической структуры "Центр ВМФ" (Center for Naval Analyses).

Американские аналитики предлагают уничтожить массированной атакой пусковые установки баллистических ракет "Искандер" при одновременной нейтрализации кораблей и инфраструктуры Балтийского флота, а также ликвидации ЗРС С-400 "Триумф". Так натовцы, по их словам, хотят обеспечить безопасность Прибалтики и Сувалкского коридора.

Калининград — действительно мощнейший узел обороны западных рубежей России. Здесь, под прикрытием зоны ограничения и воспрещения доступа и маневра (A2/AD), находится штаб Балтийского флота и крупномасштабная межвидовая войсковая группировка — всего четыре дивизии (около 50 тыс. чел.). Этот российский регион обороняют средства радиоэлектронной борьбы, комплексы ПВО, береговые и оперативно-тактические ударные комплексы и, конечно, противокорабельные ракеты на различных носителях.

В феврале 2018 года из-за растущей напряжённости со стороны Североатлантического альянса в Калининградской области разместили ОТРК "Искандер", контролирующие Восточную Европу. Они способны нести ядерные боеголовки.

Четыре года назад, уже реализуя ставший известным в России план "Барбаросса-2", генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг ультимативно потребовал от России сообщить о месте расположения "Искандеров" на территории региона. Естественно, в этом ему было категорически отказано.

Помимо так напугавших НАТО ракет, наши границы здесь надёжно охраняют не менее двух высотных истребителей МиГ-31К, носителей неперехватываемой гиперзвуковой ракеты "Кинжал" с дальностью до 2 тысяч километров.

Кроме того, теперь на базе в Балтийске находятся, как минимум, 2 малых ракетных корабля проекта 21631 "Буян-М" с хорошо зарекомендовавшими себя в Сирии и на Украине сверхточными крылатыми ракетами "Калибр" (по классификации НАТО, SS-N-30 Sizzler). Их боевой радиус составляет до 2600 км, а на каждый корабль приходится не менее 8 пусковых установок. Здесь же стоит и МРК "Одинцово" проекта 22800.

Следует отметить, что в связи с бесконечными провокациями НАТО в районе Балтийской акватории было принято решение об увеличении численности военнослужащих в этой области. Так, в феврале 2020 года была воссоздана 18-ая гвардейская мотострелковая дивизия, получившая в марте 2021-ого своё историческое знамя.

Угроза с воздуха

Для обеспечения противовоздушной и противоракетной обороны создана многоступенчатая и комплексная система защиты гражданского населения и стратегически важных для Российской Федерации объектов.

В посёлке Дунаевка дислоцирована станция "Воронеж-ДМ", отслеживающая до 500 целей на удалении до 6 тысяч километров. Работа этой техники дублируется сверхмощной РЛС загоризонтного типа "Контейнер", находящейся в Нижегородской области и Мордовии. Она может обнаруживать цели на дальности до 3000 км при высоте до 100 км, то есть уже на уровне космоса.

Для усиления режима безопасности в феврале 2012 г. в Калининграде развёрнуты комплексы С-400 "Триумф" (согласно классификации НАТО, SA-21 Growler). На сегодняшний день, по открытым данным, на боевом дежурстве в этом российском регионе находятся, как минимум, 4 дивизиона этого вооружения. Они прикрыты системами "Тор" (согласно НАТО, SA-15 Gauntlet) и "Панцирь-С1" (по классификации НАТО, SA-22 Greyhound).

Справка. С-400 способна противостоять ударам авиации, тактических, оперативно-тактических, стратегических крылатых и баллистических ракет на высоте от десяти метров до 27 километров при боевом радиусе до 250 км.

Для охраны береговой линии с 2017 г. используются новейшие наземные комплексы "Бал", а также "Бастион" со сверхзвуковыми противокорабельными ракетами "Оникс".

С воздуха Калининград прикрывает также 4-й отдельный гвардейский морской штурмовой Новгородско-Клайпедский Краснознамённый авиационный полк имени маршала авиации И. И. Борзова, дислоцированный в Черняховске. Он вооружён не менее, чем 14 фронтовыми бомбардировщиками Су-24 и восемью истребителями Су-30СМ.

В состав авиационной дивизии Балтийского флота вошёл и возрождённый 689-й гвардейский истребительный Сандомирский ордена Александра Невского авиаполк имени маршала авиации А. И. Покрышкина. У него не менее 33 истребителей-перехватчиков Су-27, а в дальнейшем он получит и новейшие Су-35С.

Отдельного слова достойны и модернизированные вертолёты Ка-27М, также вошедшие в состав Балтийского флота, а также, возможно, и самолёты противолодочной обороны Бе-200, базирующиеся на находящемся в процессе восстановления с 2018 года гидроаэродроме "Нойтиф" на Балткосе.

Если завтра война…

Следует отметить, что, согласно общей концепции, в случае начала конфликта, вооружённые силы, находящиеся в эксклаве, будут вынуждены действовать на первых порах самостоятельно. Далее они получат поддержку Западного военного округа России, в котором проходят службу порядка четырёхсот тысяч человек.

Между тем, в армиях Прибалтийских республик служит чуть более 31 тыс. человек. А у Финляндии вооружённые силы составляют примерно 32 тыс. военнослужащих. В Польше уже размещены две американские бронетанковые бригады и установки Mk-41, применяющиеся, в том числе, и для пуска крылатых ракет. Естественно, в Балтике базируются флоты государств-участников Альянса.

Но битва за Калининград может проходить по тому же сценарию, который успешно применяется нашей армией на Украине — охват и блокада — только, на этот раз, против нас.

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