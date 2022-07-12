Американская орбитальная система спутников, которая наводит на цели ракеты РСЗО "Хаймарс", стоящие на вооружении ВСУ, может быть атакована в космосе российскими ракетами "Нудоль", считает военный эксперт Василий Дандыкин.
Американцы помогают Украине наводить ракеты РСЗО "Хаймарс" с помощью спутников. Всё чаще говорят о том, что их орбитальная группировка лучше российской и это может обеспечить нивелирование преимуществ ВС РФ на поле боя.
СМИ сообщали, что американские спутники фотографировали
накануне ударов украинских сил.
Как сообщают РИА "Новости", американский коммерческий спутник Worldview-2 компании Maxar снимал Новую Каховку (Херсонская область) за три дня до удара РСЗО "Хаймарс". Отмечается, что спутники коммерческие. Об их использовании для сбора разведданных регулярно отчитывается Space.com.
Как сказал Pravda.Ru капитан первого ранга запаса, военный эксперт Василий Дандыкин, американская орбитальная группировка по численности превосходит количество "наших аппаратов". ВКС РФ, по мнению эксперта, "напряжённо работают" и будут давать корректировку нашим высокоточным ракетам, чтобы ВС РФ через контрбатарейный огонь уничтожали "Хаймарсы".
Уже, таким образом, уничтожена передовая западная техника:
отметил эксперт.
Василий Дандыкин уверен, что если пойдёт большая "рубка", то сейчас в космосе "всё сбивается".
"Наш спутник мёртвый сбили же ведь на орбите ракетой. ЗРК С-500 тоже работает по космосу", — сказал он.
Ранее сообщалось о разработке в России противоракеты дальнего (заатмосферного) перехвата 14Ц033 "Нудоль" мобильного базирования. В июле 2020 года минобороны сообщило, что спутники и гиперзвуковое оружие в ближнем космосе сможет поражать новая система противовоздушной обороны С-500 "Прометей".
Как пишет The Space Review, Россия разрабатывает новую лазерную систему в горах Большого Кавказа, которая будет выводить из строя спутники условного противника, пролетающие над российской территорией.
Это боевой лазер, предназначенный для ослепления спутников дистанционного зондирования Земли (ДЗЗ), — проект "Калина". Потенциально он способен не только временно блокировать работу оптических сенсоров, но и выводить её из строя навсегда.
Насколько функциональна эта разработка, доподлинно неизвестно, однако её существование, по мнению The Space Review, не вызывает сомнений.
Доставляют неприятности не только спутники Maxar. Свой вклад в стабилизацию киевского режима внесла система спутниковой связи Starlink, управляемая SpaceX Илона Маска.
SpaceX заявляет, что с конца февраля доставила в Украину 15 тысяч комплектов Starlink. ВСУ использовали её для координации контратак или вызова артиллерийской поддержки.
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