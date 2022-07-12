Эксперт Дандыкин: спутники, наводящие "Хаймарсы", будут уничтожены

Американская орбитальная система спутников, которая наводит на цели ракеты РСЗО "Хаймарс", стоящие на вооружении ВСУ, может быть атакована в космосе российскими ракетами "Нудоль", считает военный эксперт Василий Дандыкин.

Ракеты спутникового управления "Хаймарс" разрушают Россию

Американцы помогают Украине наводить ракеты РСЗО "Хаймарс" с помощью спутников. Всё чаще говорят о том, что их орбитальная группировка лучше российской и это может обеспечить нивелирование преимуществ ВС РФ на поле боя.

СМИ сообщали, что американские спутники фотографировали

Белгород,

Новошахтинский НПЗ в Ростовской области,

остров Змеиный

и район буровых платформ в Чёрном море

накануне ударов украинских сил.

Как сообщают РИА "Новости", американский коммерческий спутник Worldview-2 компании Maxar снимал Новую Каховку (Херсонская область) за три дня до удара РСЗО "Хаймарс". Отмечается, что спутники коммерческие. Об их использовании для сбора разведданных регулярно отчитывается Space.com.

Ответ ВС РФ — контрбатарейный огонь

Как сказал Pravda.Ru капитан первого ранга запаса, военный эксперт Василий Дандыкин, американская орбитальная группировка по численности превосходит количество "наших аппаратов". ВКС РФ, по мнению эксперта, "напряжённо работают" и будут давать корректировку нашим высокоточным ракетам, чтобы ВС РФ через контрбатарейный огонь уничтожали "Хаймарсы".

Уже, таким образом, уничтожена передовая западная техника:

береговые комплексы берегового ракетного комплекса "Harpoon" в районе Одессы,

"больше половины" гаубиц 777,

французские самоходные гаубицы "Цезарь",

и две из 12 РСЗО "Хаймарс", —

отметил эксперт.

В космосе всё сбивается. Есть "Нудоль"

Василий Дандыкин уверен, что если пойдёт большая "рубка", то сейчас в космосе "всё сбивается".

"Наш спутник мёртвый сбили же ведь на орбите ракетой. ЗРК С-500 тоже работает по космосу", — сказал он.

Ранее сообщалось о разработке в России противоракеты дальнего (заатмосферного) перехвата 14Ц033 "Нудоль" мобильного базирования. В июле 2020 года минобороны сообщило, что спутники и гиперзвуковое оружие в ближнем космосе сможет поражать новая система противовоздушной обороны С-500 "Прометей".

Россия строит лазерное противоспутниковое оружие

Как пишет The Space Review, Россия разрабатывает новую лазерную систему в горах Большого Кавказа, которая будет выводить из строя спутники условного противника, пролетающие над российской территорией.

Это боевой лазер, предназначенный для ослепления спутников дистанционного зондирования Земли (ДЗЗ), — проект "Калина". Потенциально он способен не только временно блокировать работу оптических сенсоров, но и выводить её из строя навсегда.

Насколько функциональна эта разработка, доподлинно неизвестно, однако её существование, по мнению The Space Review, не вызывает сомнений.

Цель — спутники Starlink

Доставляют неприятности не только спутники Maxar. Свой вклад в стабилизацию киевского режима внесла система спутниковой связи Starlink, управляемая SpaceX Илона Маска.

SpaceX заявляет, что с конца февраля доставила в Украину 15 тысяч комплектов Starlink. ВСУ использовали её для координации контратак или вызова артиллерийской поддержки.

Читайте по теме:

Леонков: ВС РФ уничтожат все РСЗО HIMARS из США на Украине

Алёхин: ВСУ удалось обстрелять Белгород из-за нанесения массированного удара

Наступление "миллионной армии" ВСУ из кабинетов и окопов видится по-разному

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте MilitaryPravda в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google Также будем рады вам в наших сообществах в ВКонтакте, Твиттере, Одноклассниках, YouTube...