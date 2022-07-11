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Леонков: ВС РФ уничтожат все РСЗО HIMARS из США на Украине

Силовые структуры

На вооружении ВСУ появились американские реактивные системы залпового огня. По словам редактора журнала "Арсенал Отечества" Алексея Леонкова, российская армия в конечном итоге уничтожит все 12 единиц РСЗО HIMARS, поставленных США на Украину. На данный момент ликвидировано уже две из них.

Леонков: ВС РФ уничтожат все РСЗО HIMARS из США на Украине

"Хаймарсам" уже противопоставляем. Это подтверждённый факт, что их было 12, стало 10, скоро будет ещё меньше. А данные разведки… если мы будем оказывать воздействие на спутники, другая сторона будет это рассматривать как "казус белли". То же самое, если они будут действовать по нашим спутникам. Но, надо понимать, что те данные, которые они дают, это статика. Техника передвигается",- сказал Леонков в интервью изданию Украина. ру.

Он отметил, что Россия располагает комплексами противовоздушной обороны, которые успешно сбивают вооружение из Америки. ВСУ применяют тактику блуждающих РСЗО, которые уничтожаются при обнаружении. Для этих целей в воздухе дежурит звено российских истребителей.

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Автор: Элиза Ибрагимова, Куратор: Александр Артамонов
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