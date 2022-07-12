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Алёхин: ВСУ удалось обстрелять Белгород из-за нанесения массированного удара

Силовые структуры

Перед последним обстрелом Белгорода над территориями Белгородской и Курской областей был зафиксирован спутник-разведчик США, передававший данные ВСУ. При атаке система ПВО работала в усиленном режиме. Об этом рассказал военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алёхин. Он считает, что причиной попадания снарядов стали попытки массированных, а не одиночных ударов.

Алёхин: ВСУ удалось обстрелять Белгород из-за нанесения массированного удара

"Наши диванные эксперты говорят: "А что же вы его не сбили"? Пусть сами попробуют. Это же не самолёт и не беспилотник. Система ПВО работала в усиленном режиме, просто противник нанёс не одиночный удар, это была попытка массированного удара. Было два таких налёта, в которых принимали участие беспилотники и "Точка-У". Так что наши пэвэошники сработали хорошо. Они сбили и перехватили несколько баллистических ракет", — сказал эксперт в интервью изданию "Украина.ру". 

Он считает, что ВСУ выбрали целью аэродром Белгорода, поскольку баллистическая ракета была перехвачена в нескольких километрах от него. Обломки "Точки-У", снаряжённой кассетными боеприпасами, осколки которых поражают зону до 500 м, упали на жилые застройки.

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Автор: Элиза Ибрагимова, Куратор: Александр Артамонов
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