Морякам и лётчикам США приказано не вступать в открытые бои на Украине

Спецоперация на Украине продолжается — союзным войскам противостоят, в том числе, пилоты и моряки США. Правда, с указанием "не попадать в плен" и "не светиться перед Иванами".

Что касается авиации — судя по всему, США выгребли почти все старые самолёты времён СССР из стран Варшавского блока, а также у азиатских и африканских "партнеров".

Но найти технику — дело десятое.

Кто сидит за штурвалом этих самолётов? Да, большинство лётчиков ВВС Украины, сбиваемых ПВО и ВКС России почти ежедневно, сразу же гибнут от ракет вместе со своими "летаблами". А те, кто смог катапультироваться и при этом выжить, вряд ли способны скоро сесть в другую машину.

Тем не менее, на Украине кто-то летает! Кто? И почему мы не слышим о воздушных боях над Донецком?

Например, в Стокгольме журналисты местного канала SVT сообщили, что недалеко от Донецка был уничтожен "неизвестный" лейтенант из Швеции, который когда-то служил в Упсале. Он был "представителем" армии Швеции, который полетел на Восток "помогать Украине победить русских".

Вероятнее всего, лётчик "работал" там и погиб в воздухе — не зря в СМИ появились фотографии снесённого на землю Ми-8 и тактического натовского шлема HGU-56/P ABH на месте крушения борта.

Да и сами украинцы делились "прекрасными" историями. Один из уничтоженных ВС РФ асов имел гражданство прибалтийской страны и считался одним из самых "лютых и опытных" пилотов Су-25 ВВС Украины. Вот только летать ему выпало не очень недолго.

"Они стараются или даже имеют приказание летать только над боевыми порядками своих войск. И только оттуда наносить бомбовые и ракетные удары по целям на российском переднем крае", — делится военный журналист и капитан 1 ранга запаса Леонид Ищенко.

Запланированное участие США в военно-морских учениях Sea Breeze-2022 отменено. В них должна была принимать участие и Украина. Маневры состоятся, но в гораздо меньшем объёме и с другими участниками.

О лётчиках поговорили — давайте теперь о моряках.

Как пишет в своём материале для Newsweek обозреватель Дэвид Бреннан, альянс быстро отменил из-за СВО запланированные учения Sea Breeze. По данным пресс-службы, год назад в Чёрное море пришла целая армада — 32 военных корабля, включая эсминец УРО.

В этом же году на планировании в Одессе было заявлено об очередной "непоколебимой решимости", но позже в спешном порядке пришлось всё отменять.

Также СМИ известно письмо капитана ВМС США Тамары Лоуренс, сообщившей, что НАТО в 2022 году проведёт куда как меньшие учения без кораблей США — дабы "не случилось чего непоправимого".

Как заявили в Брюсселе, учения "носят плановый характер", но теперь проводятся "на значительном удалении" от берегов Украины. Сама Украина в этих учениях должна принимать участие (её пограничники намерены отработать взаимодействие с другими странами НАТО), но… пока никаких подвижек в этом вопросе нет.

"Безусловно, американские военные участвуют в боях со стороны Украины. Это и лётчики, которые срочно "вышли в отставку", и морпехи, и спецназовцы, ставшие, так сказать, добровольцами и наёмниками. Были (и есть) высшие офицеры, которые координируют ВСУ, а кое-кто из них даже оказывался в "котлах" (мы об этом узнаем сильно позже). Есть инструкторы, операторы РСЗО, которые наносят удары по союзным силам, одним словом — военные США и альянса уже воюют с Россией", — заметил в интервью Pravda.Ru подполковник запаса ВС СССР Сергей И.

"Другое дело, что любое боестолкновение реально действующего российского и американского военного чревато Третьей мировой — вначале пуля, потом бомбардировки авиацией, дальше и до старта ракет недалеко. Именно поэтому бойцов и офицеров армии США "типа в отставке" предупреждают: в плен не попадать, в открытую с русскими не сталкиваться", — заключил офицер.

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