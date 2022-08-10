Многие неоднозначно относятся к 3-му главному управлению НКВД-МГБ, или СМЕРШ. Чем он занимался в Великую Отечественную войну, зачем нужны радиоигры с противником и могли ли перевербованные немецкие агенты получать боевые ордена СССР, Pravda.Ru рассказал экс-руководитель Центра общественных связей ФСБ, генерал-лейтенант историк спецслужб Александр Зданович.
— Александр Александрович, на что были нацелены действия военной контрразведки СМЕРШ во время Великой Отечественной войны?
— 70% посвящалось борьбе с немецкой разведкой и диверсионными отрядами, и только 20-30% отводилось на общевоинские преступления, которые к концу 1942 года резко пошли на спад.
Все поняли, что Красная армия пошла вперёд, немцев от Москвы и Сталинграда отбросили. В связи с этим резко сократились переходы из Красной армии на сторону врага, факты дезертирства и членовредительства.
Некоторые бойцы считали, что лучше совершить саморанение или наесться каких-то веществ и попасть в госпиталь. Но по инициативе военной контрразведки появилась инструкция для медсанбатов о методике распознавания саморанений и самоотравлений. Их число тоже стало быстро сокращаться, потому что их, как и дезертиров и предателей Родины, расстреливали перед строем. Остальные понимали, что уж лучше им воевать.
В это время начали развиваться радиоигры. Сначала они проводились НКВД. Радиоигра "Монастырь" была трехэтапной операцией:
Она единственная осталась за 4-м управлением НКВД, потом МГБ СССР, и шла под руководством Павла Судоплатова. Все остальные игры вместе с личным составом были переданы в состав СМЕРШа, где был создан отдел радиоигр. Их оперативные результаты:
Но главной задачей было доведение до немцев дезинформации в интересах командования Красной армии.
Ни одна дезинформация не уходила к противнику без визы Генштаба.
Поэтому когда говорят, что в рамках радиоигры дали не ту информацию, которая привела к трагедии с нашими войсками подо Ржевом, — это ложь.
— Насколько успешными были радиоигры?
— Это неизвестно, потому что до сих пор не проведена работа по полному сопоставлению немецких и наших данных.
Архивы абвера в основном захватили американцы и до сих пор не отдали эту информацию в ФРГ. У нас тоже многие вещи засекречены.
Но отдельные факты есть. Радиоигра "Салават" проводилась в рамках Северо-Кавказского фронта и была направлена на органы немецкой разведки в Краснодарском и Ставропольском краях, в Крыму. "Салават" позволил нам с меньшими затратами (хотя мы много потеряли людей) освободить Таманский полуостров и Крым.
Радиоигра "Разгром" велась из Тбилиси, она была направлена на те же органы разведки фашистов, потому что на Северо-Кавказском и Закавказском фронтах работали одни и те же органы немецкой политической и военной разведки.
В этих двух играх перевербованные агенты немецкой разведки, добровольно сдавшиеся органам советской контрразведки после своей заброски на нашу территорию, рассказали всё о своём задании и после соответствующей проверки были использованы. Все они были удостоены боевых орденов:
Да, человек попал в плен, дал согласие работать на немецкую разведку, и сказать на 100%, что это не дезинформация немецкой разведки, мы не могли.
Предпринимались очень серьёзные проверочные мероприятия, и только после этого организовывались радиоигры.
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