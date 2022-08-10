Украина, обстреливая Запорожскую АЭС, руководствуется логикой маньяков, считают эксперты. Попытки нанести максимальный ущерб объекту, мощность которого выше, чем у Чернобыльской АЭС, чреваты большими проблемами всего континента.
Украина, обстреливая Запорожскую АЭС, руководствуется логикой маньяков. Попытки нанести максимальный ущерб объекту, мощность которого выше, чем у Чернобыльской АЭС, чреваты большими проблемами всего континента.
То есть Украина с упорством стреляет по европейской АЭС и намерена спровоцировать радиационную катастрофу.
Вопрос "зачем?” задавать бессмысленно.
В свою очередь, глава Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси заявил, что военные действия, ставящие под угрозу безопасность Запорожской атомной станции, совершенно неприемлемы и должны быть предотвращены любой ценой. Любое повреждение станции приведёт к катастрофическим последствиям.
Но Киев сознательно ведёт дело к катастрофе, считает член главного совета военно-гражданской администрации региона Владимир Рогов. Станцию, скорее всего, в случае продолжения обстрелов придётся глушить.
По словам экс-представителя России в комиссии ООН по биологическому и химическому оружию Игоря Никулина, если ВСУ умудрятся попасть в хранилище отработанного ядерного топлива, то радионуклиды поразят весь континент.
Запас мощности и прочности реакторного зала станции, построенной во времена Советского Союза, впечатляет, но если раз за разом стрелять по хранилищам теми же "Ураганами”, конец будет очень "впечатляющим".
Так, в потенциальную зону поражения (точнее — заражения) попадут области, республики и районы:
Перестанут быть судоходными:
Высокий уровень радиации будет на побережьях:
У украинцев, впрочем, есть свои соображения. Обещанного и разрекламированного контрнаступления на Херсон не предвидится (в этом признался Киев, сообщив, что про него рассказали "ради поднятия боевого духа"), а делать что-то нужно.
"Пока Украина не прекратит подставлять весь мир в отместку за несбывшиеся наполеоновские планы, российские войска будут решать вопрос силовым путём. Раз иначе не получается", — пишут в соцсетях.
При этом глава ВГА Энергодара Александр Волга сообщил, что "планы по эвакуации жителей Энергодара в случае ЧП на Запорожской АЭС существуют".
А пока Москва на 11 августа запросила срочное заседание Совбеза ООН в связи с ударами Киева по Запорожской АЭС. Докладчиком Россия хочет видеть того же гендиректора МАГАТЭ.
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