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Автор Александр Артамонов

Морская блокада Тайваня зависит только от желания КНР

Силовые структуры » Министерство обороны

В 2020 году был обнародован доклад Пентагона "2020 год. Достижения КНР в области военного дела и безопасности" ("Military and Secure Developments Involving the People's Republic of China 2020"). Документ рассматривает, в том числе, и развитие военно-морского флота Пекина. Любопытно, что за последние 30 лет военный бюджет Поднебесной увеличился вдвое. Причём, согласно американским военным, военный флот НОАК уже стал крупнейшим в мире, если не по тоннажу, то уж точно по числу боевых единиц.

Морская блокада Тайваня зависит только от желания КНР

На начало 2020 года у самих США было 293 вымпела. У России сейчас 222 единицы надводных боевых кораблей, а также 13 РПКСН и 73 подлодки всех классов. То есть мы занимаем второе место в мире среди боевых флотов.

По числу кораблей у Китая первое место в мире

К 2020 году КНР получил флот, насчитывающий не менее 360 вымпелов. В том числе 130 кораблей основных классов с четырьмя стратегическими и 52 ударными подлодками, крейсером, 58 крупными десантными кораблями, 32 эсминцами, 53 фрегатами, а также малотоннажными плавсредствами.

По количеству кораблей — с учётом строящихся и близких к сдаче — Китай теперь занимает первое место в мире, обойдя США. И всё же почти четверть списочного состава ВМС приходится на так называемый "москитный флот" всего одного проекта — ракетный катер "Тип 022" водоизмещением 220 тонн и вооружением из восьми ракет "C-801" с дальностью, не превышающей и 200 километров.

Но китайцы продолжают упорно работать не только над количеством своих боевых кораблей, но и их качеством: так, два года назад началось серийное производство современных эсминцев "055", водоизмещением около 11 тысяч тонн, оснащённых РЛС с фазированными антенными решётками.

История создания авианосного флота Китая

Интересна сама история создания авианосного флота Поднебесной.

Китайский авианосец "Ляонин" (принят в состав ВМФ КНР в 2012 году) — это на самом деле переделанный советский ТАВКР "Варяг" (проект 11436). Он был куплен Пекином у Киева по цене "недостроя" в 1998 году. В настоящее время на этом плавсредстве базируются

  • около 24 истребителей J-15 "Шэньян", китайской версии Су-27К,
  • а также противолодочные Ка-28, Ка-31 радиолокационного дозора
  • и китайские транспортники Z-8.

Спущенный на воду в 2017 году и принятый на вооружение в 2019-м "Шаньдун" (проект 001А) — родной брат "Ляонина". Однако Пекин уже разработал собственный проект авианосца нового поколения — он будет превосходить габаритами предшественников, с плоской полётной палубой и двумя стартовыми электромагнитными катапультами (в отличие от американских — паровых).

Как бы то ни было, в целом, боевая мощь авианосцев КНР всё-таки уступает американским одноклассникам "Нимицу" и "Джеральду Р. Форду", которые несут более широкую номенклатуру боевых самолётов.

Будущее китайского ВМФ

Американские аналитики уже подсчитали, что к 2030 году ВМС НОАК будет счастливым обладателем восьми АПЛ-носителей баллистических ракет двух основных проектов. Это означает, что Пекин намерен как минимум удвоить число стратегических единиц на своём флоте, потому что в настоящее время у КНР имеются "всего" 4 РПКСН. А тем временем на судоверфях стоят ещё две лодки "Тип 094", имеющие 12 баллистических ракет JL-2 на борту. Сейчас китайские инженеры также трудятся над подлодкой принципиально нового поколения "Тип 096".

Следует отметить, что за считанные десятилетия Китай действительно совершил свой прыжок в будущее. Достаточно напомнить, что всего лишь в 1974 году Пекин получил свою первую АПЛ проекта 091 "Хань". Первая же баллистическая ракета была успешно запущена с борта подлодки только в 1982-м.

Подводный флот Китая

Помимо подводных крейсеров стратегического назначения, Пекин также обладает шестью многоцелевыми АПЛ и 50 дизель-электрическими субмаринами. Не исключено, что в ближайшее время появится и усовершенствованная многоцелевая АПЛ "093B", в равной степени опасная как для надводных, так и для береговых целей.

Аналитики убеждены, что пока более 65-70 вымпелов Пекину в этой категории подводных кораблей просто не нужно.

Мощь ВМФ Китая может погубить Тайвань

В этой связи резонно предположить, что захоти Пекин устроить морскую блокаду Тайваня, то он это обязательно сделает. И тут Гоминьдану никак не помогут ударная группировка седьмого флота ВМС США, крейсирующая во главе с авианосцем "Рональд Рейган" поблизости от рифа Юн-шу (числится также в лоциях, как Южный Крест). Думается, что и мощи второго американского плавучего аэродрома "Триполи", базирующегося на Окинаве, может не хватить, чтобы справиться с морскими силами НОАК.

В этой связи нельзя не упомянуть о новейшем оружии Китая — гиперзвуковой высокоточной ракете DF-17, которую невозможно перехватить. Она гарантированно расправится даже с авианосцем. Так что времена, когда англосаксы были хозяевами всех морей, безвозвратно канули в прошлое. А Вашингтону пора привыкать к новым реалиям, в которых он отнюдь не занимает господствующее положение.

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Вот-вот начнется: Ударная группа НОАК вблизи Тайваня попала на видео
Редактор: Елена Тимошкина, Куратор: Александр Артамонов
Темы китай тайвань
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