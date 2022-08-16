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Автор Андрей Николаев

Кричащие орлы: элитная часть армии США всё ближе к полю боя

Силовые структуры » Министерство обороны

На днях в Румынию прибыла первая группа из состава 101-й дивизии воздушно-десантных войск США. Это элитное американское соединение, официальным символом которого является кричащий орёл. О чём же может говорить это событие, если обычно американские десантники появляются там, где пахнет "жареным".

Кричащие орлы: элитная часть армии США всё ближе к полю боя

Предназначение этого формирования станет ясным, если посмотреть на "славный боевой путь" 101-й дивизии. Начиная со Второй мировой войны, это соединение всегда было на острие экспедиционных военных операций США.

Одними из первых подразделения этой дивизии вошли в Ирак в 1991 году во время операции "Буря в пустыне". Спустя 10 лет, дивизия отметилась в Афганистане в операции "Анаконда". В 2003 году 101-я дивизия снова в Ираке, зачищает Мосул и Кербелу.

Ни танков, ни БМП, ни БТР эта дивизия не имеет. Её специализация — быстрые аэромобильные операции в духе кавалерийских наскоков. Для этих целей в составе дивизии есть целая бригада армейской авиации, имеющая почти 500 вертолетов. Понятно, что сейчас речь идёт, скорее всего, о переброске исключительно личного состава, но, как говорится, "аппетит приходит во время еды".

Согласно официальным заявлениям, подразделения 101-й дивизии будут размещены не только в Румынии, но и в Болгарии, Чехии, Словакии, Венгрии. Общая численность этого контингента составит порядка 2400 человек. Для справки: штатная численность всей 101-й дивизии — около 16 тысяч человек.

Переброска очередной группы американских десантников связана с решениями последнего саммита НАТО в Мадриде. Запад продолжает наращивание сил быстрого реагирования в Восточной Европе ввиду якобы нарастающей военной угрозы со стороны России.

Военное командование НАТО, вообще говоря, любит давать красивые названия любым операциям по перемещениям своих войск. На этот раз мы имеем дело с миссией "Расширенное передовое присутствие НАТО". Никаких агрессивных намерений, только оборона. Всё в четком соответствии с законами маркетинга, глубоко проникшими во все сферы жизни западного общества.

Но это официальная версия, так сказать, легенда. В действительности военнослужащие 101-й дивизии — нередкие гости в этом регионе. Ещё в мае 2019 года, задолго до специальной военной операции, около 150 военнослужащих этого элитного соединения прибыли на территорию Украины, в военный учебный центр Яворов, что под Львовом.

Это место теперь нам всем очень хорошо знакомо. Российские ракеты неоднократно "отмечались" по целям на этом главном полигоне ВСУ. А тогда, в 2019 году, американские десантники пока ещё только учили своих украинских коллег премудростям специальных операций. И учили, видимо, прилежно. Срок командировки американцев в Яворов составлял девять месяцев. И миссия та тоже называлась красиво — "Объединённая многонациональная учебная группа".

Можно только догадываться, какое количество украинских спецназовцев прошло через руки американских инструкторов с тех пор. Не исключено, что и сейчас военнослужащие 101-й дивизии могут запросто оказаться в роли инструкторов и советников в подразделениях украинской армии. А может, даже и под видом наёмников на поле боя против наших бойцов.

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