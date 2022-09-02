Киев не успокоился и готовит новую провокацию на территории ЗАЭС

Провалившиеся в четверг попытки захвата ВСУ Запорожской АЭС силами диверсионно-десантных групп, как оказалось, были лишь "первой частью Марлезонского балета".

И вряд ли Офис Зеленского особо волнует, что цена её — жизни нескольких сотен спецназовцев, погибших при реализации "военно-диверсионной операции". Более того, как оказалось, всё это даже не означает, что кейс АЭС закрыт. Не зря же Зеленский в тот же день в вечернем выступлении перед нацией обвинил в обстрелах станции и Энергодара Россию. Прямо так и сказал: Москва, дескать, пыталась сорвать приезд миссии МАГАТЭ.

А заодно и недовольство своё поведением главы международной организации высказал: и журналистов украинских он с собой на АЭС не взял, и демилитаризованную зону требовать отказался.

Второй акт Марлезонского балета

Уже сегодня ГУР Украины перешёл ко второму акту. В соцсетях распространяется информация, что якобы российские военные "внутри АЭС разместили военную технику и боеприпасы". По версии украинской разведки, ВС РФ "готовятся устроить реальный теракт на крупнейшем в Европе ядерном объекте, приурочив его к пребыванию на Украине генсека ООН".

"Учитывая количество оружия, которое находится на территории атомной станции, а также неоднократные провокативные обстрелы, есть высокая вероятность проведения масштабного теракта на ядерном объекте", — говорится в распространённом ГУР сообщении.

Естественно, без уточнения того, с чьей стороны велись обстрелы.

То есть, переводя с незалежного на русский:

обстрелы станции и Энергодара прекратились не из-за присутствия там членов международной группы экспертов, а означают лишь паузу перед очередной провокацией.

И, судя по заявлению ГУРа, 700 не добравшихся до станции диверсантов — мелочь, по сравнению с новой "заготовкой".

К слову, заявление об оружии и тяжёлой технике на ЗАЭС опроверг министр обороны России Сергей Шойгу:

"Власти Украины откровенно лгут, утверждая, что российские военные, прикрываясь важными энергетическими объектами, ведут обстрелы ВСУ из дальнобойных артиллерийских систем. Ответственно заявляю, что тяжёлых вооружений на территории атомной станции и в прилегающих районах у нас нет".

Провокациями вокруг ЗАЭС Киев пытается скрыть неудобную для НАТО тайну

Видимо, российский экономист Михаил Хазин был прав, предположив, что провокации и постоянные обстрелы Запорожской АЭС вооружёнными силами Украины могут быть попытками скрыть нечто, находящееся в хранилищах станции. Что-то такое, о чём мировой общественности знать совсем не надо, по мнению Киева. И НАТО.

По его словам, как ранее рассказывала Pravda.Ru, весьма вероятно, что ЗАЭС "хранит неудобную для НАТО тайну". Например, где-то на её территории может быть спрятан оружейный плутоний, предназначенный для Украины. Или уран.