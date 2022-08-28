Хазин: Киев скрывает в ЗАЭС "неприятную тайну" НАТО

НАТО есть что скрывать на территории Запорожской атомной станции.

Экономист и обозреватель Михаил Хазин раскрыл неудобную для альянса тайну ЗАЭС.

По его словам, в хранилище на Запорожской АЭС находится что-то такое, что никому нельзя показывать, поскольку это нанесёт серьезнейший удар по киевскому режиму.

"Все более-менее знают, что там хранится оружейный плутоний или обогащённый уран для Турции или для Украины. И, соответственно, показывать его нельзя, потому что немедленно возникнет вопрос, кто его туда доставил. А пока его как бы и нет", — отметил аналитик.

Он отметил, что сегодня украинский режим заинтересован в том, чтобы эксперты международных проверяющих организаций как можно дольше не могли попасть на Запорожскую АЭС. А значит, продолжатся обстрелы станции, и Киев надеется, что "тайну" он сможет уничтожить раньше.

Скорее всего, в этом замешаны не первые лица страны, но достаточно влиятельные, чтобы затянуть визит инспекторов.

"Имеется мнение, что этот уран или плутоний принадлежит Франции… Теоретически мы можем это эвакуировать, но в этом случае доказать что-либо будет невозможно. Тогда обвиняемые скажут, что это всё злостная провокация России и всего этого не было. Поэтому это должно лежать там до тех пор, пока не приедут международные наблюдатели", — подытожил Хазин.