Провокации вокруг ЗАЭС имеют чёткую цель — Киеву очень нужны там западные миротворцы

Миссия Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) покинула украинский город Запорожье и направляется на ЗАЭС в Энергодаре, несмотря на интенсивный артиллерийский обстрел.

Об этом сообщает Reuters.

Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Мариано Гросси заявил, что его команда осведомлена о "возросшей военной активности в этом районе", но "сохраняет своё первоначальное намерение посетить завод и увидеться с его сотрудниками":

"В этом районе наблюдается повышенная военная активность. Зайдя так далеко, мы не останавливаемся", — сказал он.

Напомним, что миссия МАГАТЭ прибыла в среду, 31 августа, в город Запорожье, расположенный в 55 километрах от атомной электростанции. Выступая перед прессой, Гросси заявил, что цель его группы — "предотвратить ядерную аварию".

Провокации со стороны ВСУ

Как сообщил РИА Новости Александр Волга, глава администрации города Энергодара, делегация МАГАТЭ уже въехала на подконтрольную России часть Запорожья. Причём, дорога инспекторов международной организации проходит, стараниями ВСУ, в условиях, максимально приближенных к фронтовым — с самого утра по Энергодару с украинской стороны ведётся массированный огонь.

"Они (ВСУ) продолжили провокацию именно на переходном моменте — там, где миссия МАГАТЭ начала пересекать зону в нашу сторону", — уточнил он.

Минобороны о событиях 1 сентября вокруг ЗАЭС

Как сообщили в российском Минобороны, ВСУ с самого утра обстреливает Васильевку — там назначена встреча группы МАГАТЭ и российских представителей, а также территорию ЗАЭС — четыре снаряда разорвались в 400 метрах от первого энергоблока.

Примерно в то же время на берегу Каховского водохранилища (от него до ЗАЭС всего три километра) зафиксирована высадка украинского диверсионного десанта в количестве 60 человек, а менее, чем через час, ещё один отряд попытался на баржах подойти к Водяному.

"Провокация киевского режима направлена на срыв прибытия рабочей группы МАГАТЭ на Запорожскую атомную электростанцию", — подчеркнули в военном ведомстве.

Напомню, что ЗАЭС является крупнейшей атомной электростанцией в Европе. Она перешла под контроль российских войск через несколько дней после начала военной спецоперации на Украине. То есть, полгода на ЗАЭС продолжал работать местный персонал под контролем России.

Причём, всё это время персонал работал почти спокойно.

Хотят трагедии?

И вот, теперь начались массированные обстрелы. Россия неоднократно пыталась привлечь к этой игре с огнём внимание мировой общественности и, в первую очередь, западных союзников — кураторов Незалежной. Но — тщетно. Запад глух и слеп. Словно их там не волнует возможность трагедии, в десятки раз более страшной, чем Чернобыль.

По словам представителя российского МИД Марии Захаровой, поведение европейских либеральных режимов саморазрушительно, а отношение Киева бесчеловечно, поскольку ВСУ и украинские нацгруппировки используют неприемлемые методы борьбы: бесконечно прикрываются, как живым щитом, мирными жителями, а теперь ещё и устраивают провокации вокруг ядерного объекта.

Почему массированные обстрелы начались именно сейчас?

Своим мнением с Pravda.Ru поделился доктор военных наук Константин Сивков.

— Это связано с тем, что ВСУ терпят сокрушительные тяжелейшие поражения. У них сейчас исчерпан ресурс для ведения боевых действий, им нужно в срочном порядке добиться, чтобы Запад выделял дополнительные деньги. А ещё они очень хотят втянуть НАТОвцев в войну против России.

И стрельба по Запорожской АЭС, с одной стороны, это шантаж Запада:

дескать, вооружайте нас, иначе мы раздолбаем эту ЗАЭС, и на вас обрушится вся химическая зараза.

Что же касается провокаций непосредственно перед визитом миссии МАГАТЭ, то таким образом создаётся база для того, чтобы добиться объявления Запорожской АЭС демилитаризованной зоной и введения туда НАТОвских войск под видом миротворческих. Якобы, для защиты ядерного объекта.

А дальше — вопрос небольшой провокации со стороны тех же ВСУ, и конфликт между войсками Запада и Россией станет неизбежным. Вот примерно такой сценарий.

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