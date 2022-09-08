На Запорожской АЭС Киев получал миллиарды долларов

На Николаевско-Херсонском направлении Киев объявил о контрнаступлении ВСУ. Что сейчас происходит на южном участке боевых действий, чем обернулось наступление для украинских войск, а также о том, почему США угрожают России террористическими атаками, рассказал военный обозреватель Pravda.Ru Александр Артамонов.

— Сейчас все говорят о Николаевско-Херсонском направлении, о так называемом контрнаступлении украинцев на юге. Сами украинцы пока не опровергают 3 тысячи убитых и 7 тысяч раненых среди элитных бойцов. Есть потери боевой техники.

Там были задействованы очень большие силы. Около 60 танков, из которых мы разобрали на части польские Twardy (переделанные Т-72 с французской системой динамической защиты и целеуказания). "Леопард-2А4" превратились в идеальную мишень ввиду того, что были лишены прикрытия артиллерии и авиации.

Напомню, если не брать беспилотники, то российская авиация достигла полного господства в воздухе. Со стороны ВСУ принимали участие и были сбиты несколько Су-24 и Су-25, то есть "Грачи" и штормовая авиация, 2-3 единицы Ми-8.

В ВСУ мы наблюдаем деморализацию, выбитые профессиональные кадры, отсутствие денег. Стволы изношены, боеприпасов не очень много. Один полнозарядный выстрел из HIMARS стоит миллион долларов. Украине уже нечем за это платить. А впереди зима, и западные спонсоры должны будут думать о том, что у них нет:

газа,

электричества.

Это касается отключения Запорожской АЭС, которая через системы перетока обеспечивала треть энергоснабжения Украины и позволяла киевской хунте формировать резервы электричества и продавать его за рубеж за миллиарды долларов. Ничего подобного теперь не будет.

К сожалению, украинские спецслужбы перешли к террористической борьбе под эгидой США.

Ричард Кларк, генерал и глава Сил специальных операций США, заявил, что с 2014 года украинских диверсантов готовят именно американцы. Они обещают нам всем устроить весёлую жизнь — не только на освобождённой Украине, но и в России.

Сейчас бои уже ведутся за Песками на линии Водяного. Там вовсю используются все имеющиеся у нас методы, включая термобарическое оружие. Но пока не используются фугасные бетонобойные авиабомбы до 3 тонн, так называемые сталинские боеприпасы. Никакие "Леопард-2А4", "Стингеры", "Джавелины" не в состоянии сдержать напор российской армии, которая поддерживает:

Луганск,

Донецк.

Сейчас мы только разворачиваем свои боевые порядки, и по Крымскому мосту бесконечной колонной идёт наша боевая техника на Николаевско-Херсонское направление.