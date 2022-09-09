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Автор Дарья Митина

Дарья Митина: "украинский след" в убийстве Дарьи Дугиной — для отвода глаз

Силовые структуры » Министерство обороны

О том, как ведётся террористическая война против России, почему "украинский след" в убийстве Дарьи Дугиной нужен Британии только для отвода глаз, о гибели Евгения Голышкина, а также о людях, пострадавших за свои убеждения, рассказала секретарь Объединённой коммунистической партии, депутат Государственной Думы II созыва Дарья Митина.

Дарья Митина: "украинский след" в убийстве Дарьи Дугиной — для отвода глаз

— Формально идёт специальная военная операция. Но мы прекрасно понимаем, что это прокси-мировая, Третья мировая война, которую Россия ведёт с коллективным Западом. Террористическая война будет затяжной. Мы сталкиваемся с чем-то вроде того, что было после Великой Отечественной войны, когда на Западной Украине и не только, продолжалась партизанская война террористов-бандеровцев против собственного народа.

20 августа в результате террористического акта погибла 30-летняя Дарья Дугина, философ, человек с активной гражданской позицией. Дарья была дочерью Александра Гельевича Дугина, одного из ведущих российских философов правоконсервативного крыла. Дарья вела большую работу на гуманитарном фронте. Убийца целил именно в Дашу. Она была блестящим специалистом по современной французской политике, публиковала много прогнозов о Франции, которые практически всегда сбывались. Хотя следствие нас выводит на украинский след, мне кажется, что не стоит ограничиваться только им. Потому что последний год Дарья расследовала деятельность Bellingcat. Эта британская НКО ведёт подрывную работу на территории многих стран, в том числе и в России.

Дарья интересовалась Христо Грозевым, который печально известен в нашей стране информационными, и не только, диверсиями и провокациями. Это могло послужить настоящей причиной трагедии. Украинский исполнитель мог быть для отвода глаз — это элементарно для спецслужбы Британии MI6.

На днях стало известно о гибели нашего друга, одного из основателей украинской "Боротьбы". Эта коммунистическая организация возникла 10 лет назад и провозгласила антифашистское сопротивление на Украине. Евгений Голышкин — киевлянин, в 2014 году уехал в Донецк и стал координатором всех отделений "Боротьбы". Он был умный, начитанный, за словом в карман не лез, обладал огромным даром убеждения. Он работал в Министерстве связи ДНР. Был IT-шником. Как только началась специальная военная операция, Женька добровольцем воевал все эти месяцы в самых тяжелых точках. Под Мариуполем был ранен несколько раз:

  • пулей,
  • осколками.

Лежал в госпитале, потом опять встал в строй. В Авдеевке получил несколько ранений и контузию, после госпиталя отправился долечиваться в Донецк, домой. Там его нашли через несколько дней друзья, которые забеспокоились, где он. Для всех людей, которые исповедуют идеалы справедливости, правды, антифашизма, это очень тяжелая потеря. Он до последних дней не прекращал полемику в соцсетях, пытался переубедить заблудших. Ведь упоротых нацистов не так много — есть люди, оболваненные пропагандой украинских СМИ.

Женька в последние дни пребывал в депрессивном состоянии: в их роте из 89 человек осталось шестеро. Потери несёт не только противник, но и наши подразделения. И об этом стоит говорить.

Помним мы каждого. Но, вспоминая наших героев, будем надеться на лучшее. Мир неизбежен. Рано или поздно Россия, Украина и всё наше постсоветское пространство будут жить в мире и взаимопонимании, в обновлённом союзе.

Но до этого ещё очень далеко. И мы это время приближаем, каждый — в меру своих возможностей. Кто-то — с оружием в руках, кто-то — к штыку приравнял перо, но все мы делаем одно и то же дело.

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"Не только СБУ": кто замешан в убийстве Дугиной, и при чём тут Христо Грозев
Редактор: Марина Севастьянова, Куратор: Александр Артамонов
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