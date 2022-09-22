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Автор Ольга Лебедева

Особенности российской информполитики: без эмоций даже об обмене пленными

Силовые структуры » Министерство обороны

Российское Минобороны подтвердило информацию о состоявшемся в среду обмене пленными.

Особенности российской информполитики: без эмоций даже об обмене пленными

"В результате сложного переговорного процесса по обмену, сегодня ночью с подконтрольной киевскому режиму территории Украины возвращены 55 военнослужащих Вооружённых сил РФ, Донецкой и Луганской республик, которым в плену грозила смертельная опасность", — сказал во время ежедневного брифинга официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.

И сразу после этого на телеканале "Звезда" показали кадры вернувшихся из украинского плена российских военнослужащих.

Напомню, эта новость, начиная с сегодняшней ночи, активно распространялась СМИ Турции и Саудовской Аравии, чьи лидеры заявляли о своей причастности к переговорному процессу об этом обмене, и Киевом, который привычно устроил шоу с постановочными видеосъёмками и фотографиями счастливых "азовцев"*.

Почему полсуток молчали российские власти?

Этот вопрос активно обсуждается в российском сегменте Интернета. Пользователи, передавая из паблика в паблик фотографию, сделанную кем-то на аэродроме Чкаловский, куда прилетели наши освобождённые из плена парни, недоумевают:

  • почему их не встречают, как героев — с благодарностью и цветами, когда близкие и друзья, да просто обычные русские люди стоят у трапа?

— резонно, как мне кажется, предполагая, что такая встреча ещё больше сплотила бы общество и уж точно позволила бы избежать множества слухов и кривотолков.

По мнению политтехнолога, политолога, главы коммуникационной компании "Маркком" Сергея Маркелова, всё дело в "особенности информационного освещения ситуации".

В интервью Pravda.Ru он рассказал, что те же самые вопросы сегодня с самого утра задают друг другу и эксперты. И к какому-то общему выводу прийти не смогли.

"Давайте просто выделим с вами рациональное зерно, — предложил политический советник. — В Россию вернулись 55 парней, среди которых лётчики, плюс Медведчук. При этом, отдаём ключевых игроков из "Азова*", которые полгода воевали в Мариуполе, засев в "Азовстали".

Почему такой обмен не был освещён сразу — это вопрос, наверное, несогласованности информационных служб, Минобороны, Росгвардии с реальными людьми, которые транслируют официальную информацию в массы.

А может быть, есть какие-то правила освещения подобного рода событий… Я не знаю".

Почему "плюс Медведчук"?

— Как среди вызволенных из плена наших ребят оказался, пусть и оппозиционный, но, всё же, украинский политик? Чем он нам настолько важен, что его обменяли именно сейчас?

— На этот вопрос точно могут ответить только те, кто договаривался об обмене. Не исключено, что свою роль сыграла личная связь Виктора Медведчука с Владимиром Путиным (говорят, что президент — крёстный отец дочери политика).

А может быть, его выменяли потому, что он в своё время, возглавляя фракцию в Раде, занимал активную пророссийскую позицию. За что, в конечном итоге, и пострадал.

К слову, официального подтверждения того, что Виктор Медведчук был среди обменянных военных, до сих пор нет.

Более того, спикер Кремля Дмитрий Песков в ходе общения с журналистами вообще отказался как-либо это комментировать, сославшись на отсутствие полномочий:

"Я не могу комментировать информацию об этом обмене, вы знаете, что была информация по линии нашего Министерства обороны о наших ребятах, которые вернулись на родину, которые спасены. Если будет дополнительная информация, она последует", — сказал Песков.

* — признан решением Верховного Суда Российской Федерации от 02.08.2022 террористической организацией, его деятельность запрещена на территории РФ

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Редактор: Алексей Ткаченко, Куратор: Александр Артамонов
Темы всу минобороны игорь конашенков виктор медведчук
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