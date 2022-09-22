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Автор Ольга Лебедева

Российские солдаты вернулись домой из нацистского плена, Киев получил наёмников и "азовцев"*

Силовые структуры » Министерство обороны

Сегодня ночью, как сообщают мировые СМИ и ряд российских Telegram-каналов, между Россией и Украиной состоялся обмен пленными.

Российские солдаты вернулись домой из нацистского плена, Киев получил наёмников и "азовцев"*

Согласно материалу, опубликованному турецкой Anadolu, главным "переговорщиком" между сторонами выступил президент Реджеп Тайип Эрдоган.

"Россия и Украина обменялись 200 военнопленными в среду в результате посредничества Турции и дипломатических переговоров, проведённых с лидерами двух стран", — цитирует издание слова лидера Турции, сказанные им журналистам в Нью-Йорке (Эрдоган сейчас принимает участие в Генассамблее ООН).

По его словам, в рамках обмена в Россию вернулись 50 военнопленных, на Украину 215. Правда, часть "отпущенных" боевиков "до окончания боевых действий останется в Турции" — это командиры батальона "Азов*" Денис Прокопенко ("Редис"), Святослав Паламара ("Калина") и ещё трое нацистов.

В Киеве празднуют перемогу

Не успел борт с 55 освобождёнными российскими военными приземлиться на военном аэродроме Чкаловский, как Офис президента Украины начал с голливудским размахом разгонять в инфополе сценарий месседжа перемоги:

  • на официальных площадках появились видео доклада Андрея Ермака Владимиру Зеленскому;
  • за этим последовало обращение главы государства к нации, в котором бывший шоумен со знанием дела расставил ему нужные акценты;
  • а дальше валом повалили фотографии "освобождённых" — живых, здоровых, радостно улыбающихся в объектив камеры.

Иностранные наёмники: вместо расстрела — домой

Особенный ажиотаж среди союзников Киева вызвало освобождение десятерых наёмников. Об этом "похлопотал" лично наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Салман.

Как сообщает Аlarabiya, он "находился в прямом контакте с Кремлём и Украиной в рамках посреднических усилий по освобождению заключённых, среди которых были пять британских граждан, один марокканец, один швед, один хорват и два американца".

Кстати, всё та же Аl Аrabiya пишет, что России, вероятно, "отдали" "захваченного украинцами в апреле" Виктора Медведчука (оппозиционного киевского политика, лидера партии "Оппозиционная платформа — За жизнь"). Официального подтверждения этому факту равно как и его опровержения пока нет. Ну не считать же таковым слова Зеленского...

Российские ребята вернулись домой

Официально Россия никаких объявлений о состоявшемся обмене пока не сделала. По информации саудовской "Аль-Арабия", всего домой из нацистского плена в этот раз вернутся 87 наших военных. 55 из них уже прилетели (семеро госпитализированы по прилёту), ещё 32 ждём сегодня. И хотя цифры неточные, главный смысл случившегося не меняется:

  • Российские солдаты вернулись домой. Они живы. И кто бы что сейчас в интернете не говорил и не писал, это важнее того сброда, который вернулся на Украину.

Просто реальность такова, что там никого не волнует судьба простых солдат и теробороновцев. Их возвращать ни Киев, ни его кураторы не хотят. Ему нужны иностранцы и "азовцы"*…

* признан решением Верховного Суда Российской Федерации от 02.08.2022 террористической организацией, его деятельность запрещена на территории РФ

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