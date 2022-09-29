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Автор Сергей Лебедев

В армию России необходимо вернуть политруков

Силовые структуры » Министерство обороны

С развалом СССР тогдашние руководители российской армии решили отказаться от политработников, которые в течение 70 лет сплачивали армию с народом. А то, что политруки были силой, говорят гитлеровские приказы накануне вторжения в Советский Союз: "В плен не брать, уничтожаются в первую очередь наравне с евреями".

В армию России необходимо вернуть политруков

В армейских мемуарах про 1941 год читаю:

"В военную жизнь втягивался сравнительно легко. Помогал опыт партийной работы, суть которой всегда и всюду одна — сплачивать людей и направлять их силы на решение задач, поставленных жизнью. К тому же военное дело для меня, вообще-то говоря, не было в новинку. В Московском горкоме партии мы изучали его не только на соответствующих сборах и курсах. Щербаков следил, чтобы партийные работники овладевали военными знаниями постоянно, и сам подавал пример. Он являлся членом Военного совета МВО, хорошо знал армейские уставы и наставления, все виды стрелкового оружия, разбирался в артиллерии, самолётах, танках. Исподволь Александр Сергеевич экзаменовал нас. Задаст вопрос-другой по уставам, по устройству оружия — и пеняй на себя, если не сумеешь ответить. Он любил повторять: "Не забывайте, что говорил Ленин: учитесь военному делу настоящим образом!"

"Это только военных касается", — пытался кое-кто возразить.

"Нет, Ленин требовал этого от всех нас, коммунистов. Каждый из нас должен быть готов защищать Родину с оружием в руках и других этому учить. Теперь всё это пригодилось".

Духовно-нравственные основы победы

Понятно, Ленин и компартия теперь не в чести, но Родина-то осталась. Пусть даже если её теперь и называют Отечеством. Это — Россия. Но кто будет вести российскую армию к победам. Военные священники — это душа солдата, а политработник несколько больше. Русский человек всегда любил поговорить в перерывах между боями.

У офицера любого подразделения есть власть воспитателя, которая строится только на военном уставе. В нынешней армии есть и психологи, которые могут (хотя всё это индивидуально и не всегда оправдывает себя) сгладить семейные переживания бойца. Но вот повести в атаку за собой, объяснить идущему в бой солдату всю важность поставленной задачи с учётом политической составляющей, это всегда могли только политруки.

Да, в минобороны было несколько лет назад сформировано новое военно-политическое управление по аналогу с советским ГлавПУРом, отвечавшим за политическую дисциплину в армии. Тогда подавалось это как назревшая острая необходимость укреплять на всех уровнях морально-политическую закалку рядового и офицерского состава, усиливать сплочённость армейских коллективов для решения целого ряда важнейших задач.

Главное управление по работе с личным составом, согласно информации на сайте минобороны, отвечает за организацию морально-психологического обеспечения военнослужащих, информационно-пропагандистской работы и государственно-патриотического воспитания личного состава российской армии, а также создание условий для реализации военнослужащими права на свободу вероисповедания с учётом особенностей военной службы.

Я бы сказал, что эта работа должна была бы вестись уже среди допризывников, а не только в армии. Но, судя по сводкам за последнее время, у нас сегодня не хотят служить даже год, а с объявлением частичной мобилизации "средний" класс рванул из страны — это ненормально.

Отмечу, что те же политработники, комиссары, были уже во французской армии после Великой французской революции, а позже и в армии США. Названия другие, а задача одна: "Родину любить". В их обязанности входило следить как за моральным, так и за политическим духом армии.

Они первыми встречали немецкие пули

Проблема патриотизма играет огромную роль в жизни современного российского общества. Но если это дежурные флешмобы по ТВ, в это никто не поверит. Для этого нужен живой собеседник — политрук.

Нелёгкая роль была у политрука в армии. Трудно даже представить, каких психических и физических сил требовала работа по поддержанию боевого духа солдат, соблюдению и укреплению дисциплины бойцов. Особенно когда боевая обстановка складывалась не в нашу пользу. Но мы побеждали.

Всем хорошо известен хрестоматийный снимок политрука, ведущего в атаку солдат в 1942 году. Снимок — не постановочный, он сделан в обстановке реального боя. Знаменательно, что он был сделан летом в Луганской области. Личность человека на фото позже определили. Это был Алексей Ерёменко. Не командир, а младший политрук. Он погиб.

Одним из руководителей обороны Брестской крепости был замполит полковой комиссар Фомин. Его всегда видели там, где было опасней. Он водил бойцов в атаки, подбадривал раненых, заботился о красноармейцах, старался поднять боевой дух солдат. Взяв израненного комиссара в плен, немцы расстреляли его в крепости у Холмских ворот.

Как вспоминал позже один из политработников, "в политруки не всех подряд направляли. Чаще всего это были люди постарше, не зелёные юнцы, а с жизненным опытом. Как минимум, те, кому уже за 30 лет. А для бойцов политрук должен был стать как отец родной. Если бойцы тебе не доверяют, как же их в атаку поднимать за Родину?"

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Редактор: Елена Тимошкина, Куратор: Александр Артамонов
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