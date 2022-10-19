Политолог: нам придётся проводить вторую мобилизацию

После теракта на Крымском мосту армия России провела массированные удары по территории Украины, в том числе по объектам гражданской инфраструктуры. Означает ли это, что изменились цели нашей спецоперации; почему вторая мобилизация неизбежна, и какими будут условия России, если переговоры с Киевом всё-таки состоятся, рассказал политолог Егор Кваснюк.

— Егор Григорьевич, когда спецоперация начиналась, был акцент на том, что целью ударов России являются исключительно военная инфраструктура. Сейчас удары идут и по энергетическим, транспортным объектам. Назначение спецоперации изменилось?

— Цели не изменились. К ним просто добавились объекты двойного назначения: транспорт, связь, электроэнергия. Например, львиная доля железных дорог на Украине работает на электричестве. Вся Украина работает не на радиосигнале, а на интернет-сигналах. Они через гаджеты отчитываются за убийства, в том числе гражданских лиц. Из-за того, что погасили большое количество электричества и связи, украинские войска во многом потеряли контроль над своими подчинёнными на фронте.

Но не наносятся удары по объектам, которые имеют только мирное значение.

Можно ведь разрушить дамбу в Киеве — и вообще закрыть вопрос с Киевом и руководством Украины. Но мы этого не делаем.

Российская армия не желает разрушать:

Киев,

Одессу,

Харьков.

Мы готовимся к ноябрьским штурмам и блокадам городов Новороссии. Сейчас увеличится количество наших войск, чтобы хотя бы сравняться по численности с украинскими террористами и наёмниками со всего мира.

Всё равно мы не сможем освободить Малороссию и Новороссию этими 400 тысячами, которые у нас получатся. Нам придётся проводить вторую мобилизацию.

Но до второй мобилизации есть высокая вероятность начала мирных переговоров. Этот намёк быстро поняла Европа. Но Зеленский слушает Сороса и Байдена, а не Макрона с Шольцем. Поэтому будет попытка Европы договориться с США, чтобы те прекратили давить на Зеленского, и он начал процесс капитуляции. Ему же было предложено с самого начала мирно решить вопрос демилитаризации, денацификации, то есть вспомнить Конституцию Украины, которую они уже переписали тысячу раз. Он не выполнил это, и у России не было другого выхода кроме спецоперации.

— Если не будет мирных переговоров, до каких пор может продолжаться эскалация?

— У России нет другого выхода, кроме как договориться о нейтральной территории в виде Центральной Украины (Малороссии), при этом присоединив к себе Новороссию, либо дойти до Збруча, то есть присоединить к себе и Новороссию, и Малороссию, дать возможность там людям проголосовать.

Естественно, нацисты сбегут с Украины, поэтому голосование будет проходить в нашу пользу: 90% за присоединение к России. Сейчас это будет во всей Новороссии. А в Малороссии, скорее всего, в декабре-феврале.

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