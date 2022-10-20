Украина угрожает России террористическим фронтом

Развёртывание совместной региональной группы войск (РГВ) России и Белоруссии вызвало огромное недовольство на Украине и на Западе. Зачем понадобился новый плацдарм, и действительно ли Украина может уничтожить Белоруссию, рассказала секретарь Объединённой коммунистической партии, депутат Госдумы II созыва Дарья Митина.

— На днях президент Белоруссии Александр Лукашенко анонсировал развёртывание совместной региональной группы войск (РГВ). Белорусское правительство вызвало посла Украины в Минске Кизима и вручило ему ноту о неподобающем поведении после того, как украинская сторона заявила, что любую помощь, которую Белоруссия оказывает Российской Федерации в проведении СВО, Украина будет считать соагрессией. Это чревато открытием театра военных действий на северном участке фронта.

Понятно, что если Украина предпримет что-либо против Белоруссии, то международное сообщество только в ладоши похлопает.

Украина уже совершила ряд провокаций на границе с Белоруссией. Создание мощного кулака ВСУ на границе с Белоруссией перетянет некоторые силы военного контингента России. Кроме того, в Белоруссии находятся два важнейших для России стратегических военных объекта совместного пользования:

РАДАР — система раннего предупреждения о ракетном ударе возле Ганцевичей, которая закрывает всё европейское направление;

центр дальней связи военно-морского флота в Вилейке, который обеспечивает связь с подводными лодками и кораблями в Атлантическом и Индийском океанах, а также выдаёт сигнал точного времени для военных.

Министр обороны Белоруссии Виктор Хренин недавно сказал:

"В РГВ входят белорусская армия в полном составе и российская танковая армия, а также ряд подразделений ВДВ и ВКС России".

Их развёртывание отрабатывалось с 2009 года на совместных учениях "Запад" и "Щит Союза". Общая численность РГВ не превышала 13,5 тысяч человек. Численность белорусской армии — 70 тысяч человек, из них 10 тысяч бойцов срочной службы плюс резервисты, которые не входят в эту численность. В распоряжении ВС Белоруссии около 600 танков и 1000 танков в резерве, не менее 1000 бронемашин и 1500 бронемашин в резерве, 200 боевых самолётов.

Сейчас Белоруссия имеет риск оказаться в кольце противоборствующих сторон. В белорусском Минобороны заявили, что могут выставить дополнительный ресурс — 500 тысяч военнообязанных. Каждый двадцатый белорус. В Белоруссии люди проходят сборы, в том числе все, работающие в бюджетных организациях. И 60% белорусской армии — контрактники.

Российские и белорусские военнослужащие выдвинутся на позиции, которые ими были освоены во время учений "Запад" и "Щит Союза" для обеспечения безопасности границ. Это вызывает огромное раздражение у Киева и у международного сообщества. Президенту Путину поступают намеки по различным каналам о том, что лучше бы этого не делать. Но здесь мы действительно союзники.

Юрий Романенко, советник по информационной политике силовых ведомств Украины, пишет:

"Украина обязана нанести удар по Белоруссии и установить там лояльный режим. Если Украина бросит на Белоруссию десять своих бригад, то никто, кроме русских, слова не скажет. И для Белоруссии время больших приключений только начнётся, когда с Россией будет установлено перемирие, потому что, решив вопрос с Белоруссией, мы начнём решать вопрос России".

Это мнение нынешней бесноватой украинской элиты. Нужно ей верить и не воспринимать всё это как пустые разговоры.

На днях ФСБ ликвидировала несколько ДРГ. Мы понимаем, террористический фронт какого масштаба может развернуться в России, я уже не говорю о вновь присоединённых территориях.

Но, чем больше таких новостей от наших силовиков, тем нам всем спокойнее спать.

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