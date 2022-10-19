Сивков: в битве под Херсоном будут чудовищные потери

Киев стянул к линии фронта в Херсонской области много наёмников и тысячи единиц военной техники, готовя генеральное сражение. Уже происходят атаки и попытки десанта.

Власти Херсонщины заявили, что идёт (более 40% уже уехало) эвакуация мирных жителей (с полной компенсацией жилья и имущества), а сам город "превращается в крепость, которую не сдадут".

Генерал Сергей Суровикин также сообщил, что по указанию Запада готовится атака на Херсон, и возможны "непростые решения".

Что будет в Херсоне после ухода всех гражданских — "Сталинград-2" и битва за каждый метр? Применение тактического ядерного оружия? Какими могут быть "непростые решения", которые не исключил Суровикин?

"Будут жестокие сражения за Херсон — совершенно точно. Цель будет очень простая — уничтожить около тысячи единиц боевой техники и тысячи бойцов ВСУ, националистов, наёмников"Ю, — рассказал Pravda.Ru доктор военных наук Константин Сивков.

"Применение тактического ядерного оружия? Разговоры об этом — чистая западная провокация, которая нацелена на создание условий для полномасштабного вмешательства США в военный конфликт. Вчера в программе "Отражение" на канале ОТР сообщили: на территории Николаева уже имеется ядерный боезапас, то ли американский, то ли британский", — делится действительный член российской академии ракетных и артиллерийских наук.

"Этот боезапас уже подготовлен, чтобы устроить провокацию и оправдать полномасштабное вмешательство Запада, нанесение ударов уже по территории России. Я предполагаю, что Запад может готовить такую провокацию с применением ядерного оружия и чудовищными жертвами среди мирного населения Украины. России сейчас применять ТЯО нет военного смысла: Россия даже не ввела в действие такие методы ведения войны как ковровые бомбометания", — пояснил эксперт.

"Непростые решения", которые не исключил Суровикин, могут быть разные, в том числе и тактический манёвр с оставлением города, но сейчас мы говорим о том, что будем драться и победим. Почему я в этом не сомневаюсь? Имеющаяся группировка ВСУ — там собрано всё, что у них есть самого эффективного. Дальше эта группировка начинает наступление, и ВС РФ её уничтожают в ходе оборонительных боёв. Тогда мы фактически достигаем цели "практически лишить Украину боеспособной силы" и проводим контрнаступления", — подробно рассказал Сивков.

"По военному делу всегда в истории было так, что в обороне перемалывать врага намного удобнее и эффективнее, чем в наступлении. После того, как группировка врага будет разгромлена, можно будет решать задачу окружения и полного разгрома оставшихся сил ВСУ. Если даже ВСУ и продвинутся туда, что-то "отодвинут," то всё равно потери у противников будут чудовищные, и они там "лягут", — заключил Сивков.

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