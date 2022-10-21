Герой РФ Липовой: лётчики — элита любой армии и главная цель для врага

Какой род войск является элитой любой армии, и откуда у бандеровцев особая ненависть к русским лётчикам, рассказал главному редактору Pravda.Ru Инне Новиковой председатель президиума общероссийской организации "Офицеры России", генерал-майор, Герой РФ, лётчик, участник Афганской, двух чеченских войн и гражданской войны в Таджикистане Сергей Липовой.

— Сергей Анатольевич, лётчики всегда были элитой армии. Почему сейчас у бандеровцев (которые и так являются садистами по отношению к русским пленным) наибольшая ненависть именно к лётчикам?

— Лётчики — элита, потому что не каждому дано освоить летательный аппарат и потом выполнять поставленные задачи. На поле боя авиация — это самый эффективный род вооружённых сил, который может как нанести ущерб противнику, так и помочь своим войскам и в наступлении, и в обороне.

У противника задача № 1 — это завоевание господства в воздухе, то есть уничтожение вражеской авиации. За любой сбитый самолёт или вертолёт в Афганскую войну давали 50 тысяч долларов моджахедам, и за нами шла охота в первую очередь, а не за танками и бронетехникой. Так же и в кавказские войны.

И сегодня за сбитый вертолёт или самолёт на Украине дают серьёзную премию. За лётчиков дают отдельные награды.

Почему бандеровцы так жестоки к лётчикам? Потому что это фашисты, нелюди, для которых нет ничего святого. И в Афганистане, и на Кавказе у меня всегда была личная граната, и я был всегда готов к тому, что если меня возьмут в плен, и я смогу сделать выбор, я, конечно, всё сделаю, чтобы туда не попасть. Поэтому и у наших сегодняшних лётчиков, я думаю, есть средство, которое поможет не попасть в руки к врагу. То есть, если лётчик всё-таки попадает в плен, значит, он был без сознания либо в таких условиях, в которых он не мог ничего сделать.

В плену, как правило, лётчиков уничтожают сразу, чтобы они не сбежали и не были обменяны.

В основном при обмене возвращают наших ребят из сухопутных войск, танкистов, водителей БТР и так далее. И из всех наград, которые получают военнослужащие в ходе проведения любых боевых действий:

в Афганистане,

на Кавказе,

в Таджикистане,

на Украине,

больше всего наград получают лётчики. И это абсолютно заслуженно.

Я бы ещё хотел сказать тем лётчикам, которые сегодня участвуют в специальной военной операции, что мы вами гордимся, вы молодцы, мы вам желаем, чтобы всегда количество взлётов равнялось количеству посадок, всегда вас ждут дома, и мы вас ждём с победой. Мужики, всё у вас получится, возвращайтесь быстрее.

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