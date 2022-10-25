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Автор Сергей Лебедев

Прибалтика не хочет воевать за НАТО против России

Силовые структуры » Министерство обороны

Население Прибалтики удирает в Евросоюз. А, скорее всего, уже удрало.

Прибалтика не хочет воевать за НАТО против России

Сегодня всё чаще в наших и западных СМИ идёт информация о вторжении НАТО в Россию. Чаще всего, это конечно, пропагандистский блеф. Но с кем нам придётся встретиться, если "завтра война". В первую очередь, на передовой окажутся русофобы из Прибалтики. Поможет и Польша, где исход или "потоп" в сытые Англию или Францию предпочтительнее.

В середине 1980-х мой однополчанин перебрался в Латвию. Работал в тамошнем ГАИ, после развала СССР, когда русский язык стал вне закона, перебрался, имея паспорт латыша (а это карт-бланш, чтобы удрать в Евросоюз), в Ирландию. К слову, Ирландия и сегодня не стремится стать полноправным членом НАТО из-за своей традиционной политики военного нейтралитета.

Знал я и ещё пару ребят из Прибалтики — русские и евреи, которые, как только получили гражданство той же Литвы, рванули в Англию. Трагедия, что наши российские власти на словах десятки лет говорили о Великой России, но ставили всяческие препоны для русских, которые хотели ещё в 1990-х годах перебраться на родину, в Россию.

"Лесные братья" регулярной армии не помеха

А что сегодня? Допустим, НАТО начнёт войну против России и Белоруссии. Кого оно бросит против нас? Понятно, что передовой отряд стран НАТО — бойцов из Прибалтики. Есть у них, конечно, куча, по партизанским понятиям, ребят из теробороны, как и в Израиле, держащих "АК" дома. Но это не армия.

Литва, которая имеет армию под 20 тысяч человек, похвастается двумя бригадами — "Жемайтия" и "Железный волк" и, например, инженерным батальоном. И здесь речь не идёт о том, кто хочет воевать или нет. Главное, основное население Прибалтики рвануло в поисках работы в Евросоюз. Это позволяли сделать и законы ЕС, и материальные преференции при миграции в ту же Ирландию, Англию или другие страны ЕС.

Как сообщал Eurostat, сильнее всех в Евросоюзе с 2000 года сократилась численность населения Латвии и Литвы. За двадцать один год количество жителей Латвии снизилось на 20,5 процентов. В абсолютных числах на 1 января 2000 года в Латвии жило 2,38 миллионов человек, а после 2021 года, согласно официальным данным, лишь 1,89 миллионов человек (многие считают, что это враньё, и удрало больше). Второе место по скорости убыли народонаселения в ЕС занимает Литва (минус 20,4 процентов за двадцать один год).

Из всех стран Балтии наиболее выигрышно смотрится Эстония, потерявшая с 2000 года "всего лишь" 5,1 процента населения. Главная причина этих потерь — миграция.

Отмечается, что при сохранении тенденций миграции, рождаемости и смертности численность населения Риги, по данным исследования Латвийской академии наук, через несколько лет опустится до безобразия. Одни кошки останутся.

Правда, латышские оптимисты ставят на беженцев с Украины, которые, согласно статистике, входят в число постоянных жителей Латвии. Другое дело, против кого они повернут оружие при том или ином раскладе на мировой арене. Беженцы никогда не были постоянной составляющей в истории, и всегда вносили неприятности при определённом раскладе. А если ещё и война?

Лучше жить на пособие в ЕС, чем воевать за НАТО

По данным World Population Review, страны Прибалтики после развала СССР уже входят в "лучшую" двадцатку с самой быстрой убылью населения. Если к 2050 году общая численность населения стран Балтии не будет превышать 5 миллионов человек, то за 20 лет Литва, Латвия и Эстония потеряют 20 процентов населения — около 2 миллионов человек.

Кстати, поляки тоже предпочитают пособие по безработице в ЕС, нежели дивиденды от НАТО. Так кто же будет воевать в авангарде НАТО, если "завтра война".

Напомним нынешнему поколению, что советская Прибалтика всегда воспринималась (или навязывалась советскими либералами), как самый прогрессивный, самый передовой и самый европейский регион Советского Союза, а затем и постсоветского пространства.

На самом деле, там точно так же, как в других постсоветских республиках, у власти сохранялись и сохраняются старые партийные и комсомольские кадры, а методы их работы основываются на худших советских практиках. Да, если вспомнить, что остальные 13 республик СССР по полной вбухивали в 3 республики Прибалтики все свои бюджеты (почему-то вспомнил времена царицы Анны Иоанновны при немецком Бироне XVIII века), такая же набалованность ни к чему хорошему не приведёт.

Да и новая российская власть "баловала" натовскую Прибалтику, сливая через неё нефть и газ, строя морские хабы и прочее.

Неудивительно, что теперь прибалтийские президенты сносят памятники советским воинам, переписывают историю, отключают от эфира российские телеканалы и советские фильмы, показываемые на Новый год.

Ну а что вы хотели? Власти Литвы, Латвии и Эстонии строят свою внешнюю политику на греющий их задний карман американской "грин-карте", которую надо отрабатывать. В случает неуспеха всегда есть сытное место, где на вашем счету лежит "энная" сумма, отработанная за этнический национализм, а, главное, за русофобию. Сегодня за это хорошо платят.

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Как Латвия вытравливает из себя русских [Рассказывает Владимир Линдерман]
Редактор: Марина Севастьянова, Куратор: Александр Артамонов
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