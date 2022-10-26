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Автор Александр Артамонов

"Совет двадцати семи" с Ватиканом готовят для России ядерную провокацию

Силовые структуры » Министерство обороны

В последнее время всё чаще обсуждается применение ядерного оружия в спецоперации России на Украине. Кто из участников конфликта готов применить ядерную бомбу, к каким последствиям это приведёт, и можно ли этого избежать, а также о том, как мировое правительство готовит для России ядерную провокацию, рассказал военный обозреватель Александр Артамонов.

"Совет двадцати семи" с Ватиканом готовят для России ядерную провокацию

— Поговорим об обмене ядерными ударами между Россией и Украиной, Россией и Западом. Больше всего этой истерии способствовал преступник Зеленский, когда предложил во всеуслышание устроить превентивный ядерный удар по России, и Байден, который заявил, что Путин может использовать ядерное и биологическое оружие. Эта истерия, которая была развязана нашими врагами, не имеет отношения к тому, что делаем мы, но как будто диктует нам сценарий, по которому мы должны действовать. И чтобы россияне не свернули с этого пути, нам решили немного помочь.

Насколько я знаю из конфиденциальных источников, в Черновцах проводилась сборка грязного ядерного объекта класса Хиросимы и Нагасаки, компоненты которого были доставлены вместе со специалистами, говорящими только по-английски, по железной дороге. Бомба должна быть взорвана на Украине как доказательство того, что так поступила Россия, или в России, чтобы спровоцировать ответный удар. Это равнозначные сценарии для начала полноценного ядерного конфликта.

Потом вступит в действие коллективный Запад. После чего мы погибнем, а цивилизация переместится в район Австралии и Новой Зеландии. Когда-то мне пришлось общаться с представителями так называемого мирового правительства. Они говорили мне, что готовы построить плавучие города (сейчас много сверхбольших судов, которые имеют всю инфраструктуру, включая едва ли не парки), чтобы цивилизация сместилась в Тихий океан, в район:

  • Таити,
  • Туамоту,
  • Австралии,
  • Новой Зеландии.

То есть, там будет мир. А здесь у нас должна быть, по их сценарию, ядерная зима.

Возможно, поэтому муссировалось применение ТЯО (тактического ядерного оружия). В таком случае у нас были бы разрушены какие-то атомные электростанции. Именно поэтому бесконечно бьют по Запорожской атомной электростанции. Но наши системы ПВО творят чудеса. Иначе каждый день может стать последним мирным днём, когда у нас есть чистое Чёрное море, чистый Днепр, возможность жить на юге России. Тем самым, между прочим, американцы решили бы ещё и вопрос нашей доли в поставках пшеницы в мире. Мы сейчас занимаем первое место по поставкам пшеницы. Раньше это место занимали США.

Такой сценарий нам готовили хозяева мира — Совет двадцати семи с Ватиканом. Это не теория заговора, а реальная организация во главе с Линн Ротшильд. Для нас готовили или готовят ядерную провокацию. И то, что мы предали такую возможность огласке, отсрочило или отменило этот сценарий.

С 10 октября Россия начала массированный ракетный обстрел инфраструктуры Украины, который делает невозможным продолжение войны со стороны украинцев. Это может отменить тот сценарий, который нам приготовили. Потому что у хозяев украинцев возникает мысль: возможно, мы разрушим и западные, а не только украинские, центры принятия решений. Раньше они в это не верили.

Я считаю, что атомная бомба была создана, и не в первый раз. Была попытка подрыва ядерного боеприпаса накануне 24 февраля. Потом нечто подобное имело место в Гостомели, пришлось даже высаживать десант и уничтожать "Мрию" — самый большой самолёт в мире, на борту которого, по некоторым данным, тоже был ядерный боеприпас. Самолёт был сожжен.

Но грязная бомба, похоже, была вывезена. Нынешняя ситуация направлена на уничтожение не только Украны, но и Европы, а в дальнейшем и Америки. А потом, возможно, появится какое-то тихоокеанское государство или территория.

Но у россиян есть возможность ответить, не используя ядерное оружие. Есть ОДАБ (объёмно детонирующая авиабомба) с эффектом термобарического боеприпаса. Подобные боеприпасы можно использовать по всей линейке, есть такие заряды даже для гранатомётов. Мы можем применить ОДАБ-500 для удара по казармам, по центрам принятия решений, где будет минимальное количество гражданских лиц.

Россия обладает всей линейкой боеприпаса Х ("икс", или "ха", как я его называю): 33, 38, 101, в том числе "Цирконами", "Кинжалами", которые нельзя перехватить; а также авиабомбами — бетонобойными и ОДАБ, которые могут стереть инфраструктуру Украины с лица земли.

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Факты сходятся: Зеленский готов ударить грязной бомбой
Редактор: Марина Севастьянова, Куратор: Александр Артамонов
Темы сша оружие европа россия украина австралия ядерное оружие владимир зеленский
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