Вассерман: Киев исполняет решение англосаксов воевать "до последнего украинца"

Именно сражению за Херсон придают огромное значение обе стороны в ходе российской спецоперации на Украине. Почему этот город так важен и для ВС РФ, и для нацистов, а также о том, какое стратегическое преимущество он даёт, рассказал главному редактору Pravda.Ru Инне Новиковой депутат Госдумы, политический консультант, публицист Анатолий Вассерман.

— Анатолий Александрович, как вы оцениваете назначение главнокомандующего СВО и последовавшие потом ракетные удары, уничтожение инфраструктуры?

— Прежде всего, я очень высоко оцениваю сам факт назначения командующего специальной военной операцией. Ведь она почти 8 месяцев шла вообще без командующего, что с военной точки зрения, в лучшем случае, бессмыслица. Как сказал Антуан Буле, один из деятелей эпохи Французской революции: "Это хуже преступления, это — ошибка".

Что касается конкретных действий генерала Суровикина, уже видно, что наше отступление резко замедлилось. Пока неясно, произошло это от грамотных действий Суровикина или от безграмотных действий наших противников, которые тратят жизни солдат совершенно бездумно. Как будто Зеленский и Залужный считают, что всё это компьютерная игра, где совершенно незачем беречь людей.

Очень похоже, что они серьёзно исполняют решение англосаксов воевать "до последнего украинца" и считают, что чем скорее граждане Украины закончатся, тем скорее можно будет перейти от боевых действий к чему-то более приятному для себя.

— Сейчас идёт эвакуация мирных жителей из Херсона. Говорят, что там будет тяжёлая битва: отстоять Херсон очень важно не столько тактически, сколько политически. Это действительно так принципиально?

— Что касается военного значения, Херсон — это стратегическая опора для дальнейшего продвижения по югу России. Именно из Херсона можно двинуться на северо-запад, пройдя к Тирасполю через северную часть областей:

Николаевской,

Одесской.

Любой другой маршрут значительно сложнее и затратнее, а значит, может привести к значительно большим потерям. Этой возможности двинуться по нашим юго-западным землям самым кратким и быстрым путём уже достаточно, чтобы Херсон имел решающее значение и для русских, и для антирусских. Не говорю "украинцев", поскольку украинцы — часть русского народа, которую, к сожалению, старательно превращают вот уже более полутора веков в нечто антирусское.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте MilitaryPravda в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google Также будем рады вам в наших сообществах в ВКонтакте, Твиттере, Одноклассниках, YouTube...