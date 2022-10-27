Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
20 идей по развитию России
Автор Инна Новикова

Вассерман: Киев исполняет решение англосаксов воевать "до последнего украинца"

Силовые структуры » Министерство обороны

Именно сражению за Херсон придают огромное значение обе стороны в ходе российской спецоперации на Украине. Почему этот город так важен и для ВС РФ, и для нацистов, а также о том, какое стратегическое преимущество он даёт, рассказал главному редактору Pravda.Ru Инне Новиковой депутат Госдумы, политический консультант, публицист Анатолий Вассерман.

Вассерман: Киев исполняет решение англосаксов воевать "до последнего украинца"

— Анатолий Александрович, как вы оцениваете назначение главнокомандующего СВО и последовавшие потом ракетные удары, уничтожение инфраструктуры?

— Прежде всего, я очень высоко оцениваю сам факт назначения командующего специальной военной операцией. Ведь она почти 8 месяцев шла вообще без командующего, что с военной точки зрения, в лучшем случае, бессмыслица. Как сказал Антуан Буле, один из деятелей эпохи Французской революции: "Это хуже преступления, это — ошибка".

Что касается конкретных действий генерала Суровикина, уже видно, что наше отступление резко замедлилось. Пока неясно, произошло это от грамотных действий Суровикина или от безграмотных действий наших противников, которые тратят жизни солдат совершенно бездумно. Как будто Зеленский и Залужный считают, что всё это компьютерная игра, где совершенно незачем беречь людей.

Очень похоже, что они серьёзно исполняют решение англосаксов воевать "до последнего украинца" и считают, что чем скорее граждане Украины закончатся, тем скорее можно будет перейти от боевых действий к чему-то более приятному для себя.

— Сейчас идёт эвакуация мирных жителей из Херсона. Говорят, что там будет тяжёлая битва: отстоять Херсон очень важно не столько тактически, сколько политически. Это действительно так принципиально?

— Что касается военного значения, Херсон — это стратегическая опора для дальнейшего продвижения по югу России. Именно из Херсона можно двинуться на северо-запад, пройдя к Тирасполю через северную часть областей:

  • Николаевской,
  • Одесской.

Любой другой маршрут значительно сложнее и затратнее, а значит, может привести к значительно большим потерям. Этой возможности двинуться по нашим юго-западным землям самым кратким и быстрым путём уже достаточно, чтобы Херсон имел решающее значение и для русских, и для антирусских. Не говорю "украинцев", поскольку украинцы — часть русского народа, которую, к сожалению, старательно превращают вот уже более полутора веков в нечто антирусское.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте MilitaryPravda в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google

Также будем рады вам в наших сообществах в ВКонтакте, Твиттере, Одноклассниках, YouTube...

Битва за Херсон: ВСУ наступают? Вассерман: в США уже знают судьбу Украины
Редактор: Марина Севастьянова, Куратор: Александр Артамонов
Темы херсон россия одесса украина херсонская область анатолий вассерман
Новости
Политолог: поддержка Украины продолжится независимо от итогов выборов в США
В Волгограде 18-летние парни почувствовали себя гангстерами и убили IT-эксперта
Заския Эскен предложила поднять Украину за счёт немецких богачей
Рада: Зеленский увеличил расходы на оборону на десять млрд долларов
Автоэксперт Лысаков оценил ситуацию на российском автомобильном рынке
Леонков: Киев понимает, что проиграл РФ, поэтому готов взорвать грязную бомбу
Экс-посол Украины Мельник потребовал у ФРГ лазерное оружие
Михельсон: ближайшая зима в Европе будет легче последующих из-за дефицита СПГ
Итальянцы в гневе из-за слов Зеленского о Путине: "Продолжает играть свою роль"
Официальный курс доллара на пятницу снизился до 61,36 рубля
Популярное
Мир. Новости мира
США готовятся: "Русские увидят ядерные грибы и вдохнут свой пепел"

Эксперты пришли к выводу, что США и НАТО находятся в процессе подготовки ядерной провокации на Украине и, увы, к последующему удару ЯО по России.

США готовятся: "Русские увидят ядерные грибы и вдохнут свой пепел"
В Днепропетровске ударом ВС РФ поражена войсковая часть ВСУ
Силовые структуры
В Днепропетровске ударом ВС РФ поражена войсковая часть ВСУ
Мир. Новости мира
VA: США могут избавиться от президента Зеленского после компромисса с Россией
Мир. Новости мира
Коц: Пентагон перебросил на границу с Украиной элиту американской армии
Анжела Якубовская Ирина Мирошниченко: за моим успехом стоит огромный труд Анжела Якубовская Людмила Черткова Вашингтон в ярости: саудиты сорвали "секретную" нефтяную сделку Людмила Черткова Любовь Степушова Послание Сунаку: "друзья" Украины во власти долго не удерживаются Любовь Степушова
Силовые структуры
Стремоусов: заявления Киева о накоплении сил для атаки на Херсон — ложь
Мир. Новости мира
Полковник Макгрегор о первых признаках поражения США на Украине: "Уже на краю"
Президент РФ Путин готовится к решающей схватке с ВСУ после условного затишья
Силовые структуры
Президент РФ Путин готовится к решающей схватке с ВСУ после условного затишья
Последние материалы
Ирина Мирошниченко: за моим успехом стоит огромный труд
Официальный курс доллара на пятницу снизился до 61,36 рубля
Захарова: Макрону нужно решить, за мир он или за поставки оружия Киеву
Адвокат: заявление сенатора Климова об иноагентах — его частное мнение
National Interest: в США с восторгом отозвались о российских Су-27
YASNO: половина Киевской области может остаться без света
ГД РФ разрешила частичную мобилизацию судимых за тяжкие преступления
Доходы семей почти половины мобилизованных Хакасии ниже прожиточного уровня
Колташов: Польша придумала новую схему, чтобы забрать себе часть Украины
Сенатор Климов: "Мои слова об уехавших из России после 24 февраля "передёрнули"
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2022, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников