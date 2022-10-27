Дарья Митина: мобилизация в России идёт в штатном режиме

В России пока ещё продолжается частичная мобилизация, объявленная 21 сентября. Но сейчас, спустя месяц, уже можно подвести её первые итоги. Предварительной оценкой мобилизационного процесса, его успехами и провалами поделилась секретарь Объединённой коммунистической партии, депутат Государственной Думы II созыва Дарья Митина.

— Основное событие для нашей страны в последние недели — это частичная мобилизация. Проходят её регионы по-разному. Когда чиновники и генералы говорят, что "мобилизация идёт штатно, в рабочем режиме", то это наиболее ёмкая формулировка.

С одной стороны, очереди на призывные пункты: люди без всяких повесток пришли отдать долг Родине. С другой — достаточно оживлённая эмиграция, особенно в мегаполисах.

Мы видим активный сбор средств нашими согражданами по их инициативе. Мой хороший приятель — глава администрации одного из маленьких сельских районов самой захудалой области в Центральной России. Всего 11 тысяч населения, от района было мобилизовано 30 человек. Был объявлен сбор средств в помощь мобилизованным: дали объявление в районной группе во "ВКонтакте" и на сайте местной администрации.

За 3 дня люди собрали более 560 тысяч рублей, хотя сами живут от зарплаты до зарплаты. Полмиллиона за 3 дня — это очень солидно и демонстрирует высокий уровень гражданского сознания и ответственности людей. Они хотят помочь землякам, которые поехали их защищать.

Есть регионы, которые отлично справляются с задачей. Здесь играет роль состояние военкомата, личность военкома и личность главы региона. Например, в Белгородской области замечательный губернатор Гладков, который всё понимает, всё делает, причём делает на опережение. Вот эталон, как нужно в условиях прифронтового приграничья заботиться:

об экономике области,

о людях.

И там же был совершенно негодный военком Грицай, которого не уволили, а перевели в другую область тоже военкомом.

А в Чеченской Республике частичной мобилизации не будет, потому что республика и так уже поставила в армию десятки тысяч высококвалифицированных военных подразделения "Ахмат".

Есть регионы, которые формируют национальные подразделения. А есть субъекты, для которых мобилизация как будто и не объявлена. Например, Свердловская область и её губернатор Куйвашев. Или возьмём общение с мобилизованными губернатора Пермского края Махонина: ругань и взаимные оскорбления. Чиновник не понимает, перед кем он стоит, о чём ему нужно говорить. А ведь люди идут защищать нас с вами от великой беды.

Есть и другие перекосы в мобилизации, когда некоторые люди приходили в военкомат добровольцами по 3-4 раза в течение весны-лета, но их не брали, говорили, что отряды укомплектованы. И при этом многих забирают, буквально отлавливая на улицах, предприятиях.

Тем не менее, для страны, которая 30 лет не воевала в полном формате, мобилизация проводится неплохо.

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