Эксперт: у России нет своих беспилотников, потому что она стала сырьевым придатком Запада

В ходе спецоперации выяснилось, что России остро не хватает собственных беспилотников, и она вынуждена закупать их в Иране. Почему мы не наладили производство своих БПЛА, и как образ России способствует объединению Запада, рассказал главному редактору Pravda.Ru Инне Новиковой гендиректор Института Евразийского экономического союза Владимир Лепёхин.

— Владимир Анатольевич, чтобы противостоять странам НАТО в украинском конфликте, Россия вынуждена закупать иранские беспилотники. Почему за 30 лет у нас не научились массово создавать БПЛА?

— Потому что всё это время мы продавали ресурсы, в том числе газ. Но сама концепция продажи газа не национально ориентированная: всю сверхприбыль вывозят за рубеж, ничего не вкладывая в Россию. За это время реальная экономика умерла. Та же газовая отрасль могла бы за счёт доходов перейти на самообеспечение, то есть производство собственного оборудования для этой отрасли. А мы качаем газ и потом на эти деньги покупаем немецкое и американское оборудование для отрасли. Замкнутый круг. Россия стала сырьевым придатком Запада. Власть это устраивало.

А сейчас выяснилось, что мы с 2011 года не можем произвести свои беспилотники. Вот уровень нашей промышленности. Мы проиграли 44-дневную войну на Южном Кавказе якобы между Азербайджаном и Арменией, но на самом деле направленную против России. Турецкие беспилотники выиграли эту войну.

У нас ни одного беспилотника нет, закупили в Иране. Сейчас европейцы санкции применят к Ирану за это, и неизвестно, что будет завтра. Притом, что с 2011 года выделялись миллиарды на производство этой программы. Эти миллиарды разворованы, вывезены в Британию. Люди, на которых завели уголовные дела, в Британии купили особняки и спокойно работают на британскую разведку.

В ноябре будет Большая двадцатка. Путин выступит, все ему похлопают. Какую работу Россия там проведёт? Одна надежда, что Запад гниёт быстро, возникают проблемы в отношениях между:

США,

ЕС.

Но я не уверен, что они развалятся. Да, у них проблемы, они будут перестраиваться. Но они выработают для себя идеологию на ближайшие несколько десятилетий: заново сформируют себе образ врага. Когда-то был Советский Союз как империя зла, и на этой теории они поднимали весь Запад. Потом какое-то время они не знали, что делать с Россией, которая позволила им приватизировать самые выгодные куски.

Сейчас они поняли: ничто так не объединяет, как наличие общего врага. Из Китая делать врага рано, из Северной Кореи не получилось, а вот с Россией это работает, тем более что наши несколько раз подтвердили своей внешней политикой, что годятся на роль мальчика для битья.

Да, они все с внутренними противоречиями: Франция, Германия, Британия, США, но в отношении внешней политики и по отношению к общему врагу, к России, они едины: Карфаген должен быть разрушен. То есть, Россию нужно поставить на место.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте MilitaryPravda в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google Также будем рады вам в наших сообществах в ВКонтакте, Твиттере, Одноклассниках, YouTube...