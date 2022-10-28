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Автор Ольга Лебедева

Пентагон разрешил себе применение ядерного оружия "на своё усмотрение"

Силовые структуры » Министерство обороны

Пентагон опубликовал текст Стратегии национальной обороны (NDS) США. В документе чётко прописано, что, "учитывая растущие угрозы национальной безопасности", Вашингтон оставляет за собой право первым нанести удар с применением ядерного оружия "для предотвращения даже неядерных атак".

Пентагон разрешил себе применение ядерного оружия "на своё усмотрение"

"Использование своих неядерных возможностей конкурентами США может нанести нам и нашим союзникам и партнёрам, — говорится в пояснении NDS. — Учитывая, что некоторые партнёры уже сейчас сильно уязвимы и применение против них любых - даже неядерных средств - могут привести к разрушительным последствиям, мы оставляем за собой право нанесения превентивного удара ядерным оружием”.

Обещания забыты быстро

Напомним, что, баллотируясь на пост президента в 2020 году, Джо Байден пообещал, что будет "работать над сужением потенциального применения ядерного оружия Америкой":

"Единственной целью ядерного арсенала США должно быть сдерживание ядерного нападения. И, лишь при необходимости, нанесение ответного удара. Как президент, я буду работать над тем, чтобы претворить это в жизнь, консультируясь с нашими союзниками и военными”, — говорил он тогда избирателям.

Зачем им это

Решение отказаться от ограничений на применение ядерного оружия принято на фоне растущей напряженности в отношениях с Россией и Китаем.

По словам представителя Пентагона, Пекин и Москва "вкладывают значительные средства в расширение и модернизацию своего ядерного потенциала", и к 2030-ым годам столкновение США с двумя крупнейшими ядерными державами, которые уже сейчас являются "стратегическими конкурентами и потенциальными противниками" "станет неизбежным".

Согласно докладу NDS, Вашингтон не будет применять или угрожать применением ядерного оружия против неядерных государств, являющихся участниками Договора о нераспространении ядерного оружия:

"Для всех других государств остается узкий круг непредвиденных обстоятельств, в которых ядерное оружие США всё ещё может сыграть роль в сдерживании нападений, которые имеют стратегический эффект против США или их союзников и партнеров”.

Внесение пункта о "разрешении себе" применять ядерное оружие по собственному желанию (читай: если вдруг что-то не понравится или надо кого-то буде "прижать к ногтю") не может не пугать, поскольку США остаются единственной страной, которая когда-либо использовала ядерное оружие против другой страны — атомные бомбы, сброшенные на японские города Хиросиму и Нагасаки в августе 1945 года, когда абсолютно никакой военной необходимости в том не было.

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Редактор: Ольга Алексеева, Куратор: Александр Артамонов
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