Межэтнические конфликты давно стали слабым местом стран-участниц НАТО

В своё время президента США Клинтона обвиняли в развале НАТО. Речь шла о присоединении к этой организации государств "вишеградской группы". А это Польша, Венгрия и Чехия. Накануне 2000-х туда вытянулась очередь из Хорватии, Словении, Румынии, Чехии и прибалтов.

Опасения натовских военных были понятны: из военного блока должны были сделать "некую иллюзорную структуру коллективной безопасности". Опасения были напрасны. Тогда шло заигрывание с постсоветской Россией, которую ещё считали второй военной державой в мире, поэтому и не сливали информацию о новых целях альянса. Угрозы коммунизма нет, а "коллективная безопасность" нужна. Правда, для Запада. Под дипломатическое убаюкивание и собирал Вашингтон штыки постсоветской Европы. И собрал.

Это многоликое НАТО

Сегодня в военный блок НАТО входят 30 стран. Напомним, что в 1949 году Североатлантический союз образовали 12 государств-учредителей:

Бельгия,

Дания,

Исландия,

Италия,

Канада,

Люксембург,

Нидерланды,

Норвегия,

Португалия,

Англия,

США,

Франция.

Позже там появились

Греция и Турция (1952),

Германия (1955),

Испания (1982).

Бывшие республики СССР и страны Варшавского договора:

Венгрия, Польша и Чехия (1999),

Болгария, Латвия, Литва, Румыния, Словакия, Словения и Эстония (2004),

Албания и Хорватия (2009),

Черногория (2017),

Северная Македония (2020).

Так что, сегодня вся Европа следует статье 10, которая гласит, что членство может быть предложено "любому европейскому государству, способному развивать принципы настоящего Договора и вносить свой вклад в безопасность Североатлантического региона". Как вносят, мы видим на Украине.

Уже при проектах расширения НАТО на Восток со стороны Запада раздавались утверждения, которые сегодня сбылись. Некоторые политики и военные резонно заявляли, что расширение блока до границ России приведёт к противоположным результатам.

Нужно быть наивным человеком или глупцом, чтобы думать, что в Москве, какая бы она не была, потерпят присутствие недружественных сил. Расширение НАТО станет ненужным вызовом, и в результате не только не будет обеспечена безопасность прибалтов, но и появится угроза для них.

Кроме того, среди критических тезисов расширения НАТО были весьма обоснованные указания на неоднородность и разный менталитет вновь прибывающих в строй. Пиццу умеют есть все, но воевать — не каждый.

Тем более, на примере США и стран НАТО видим, как некоторые члена альянса приходят в ярость, вспоминая те или иные события, которые считают своим унижением по вине западных союзников. Пусть это даже и произошло двести лет назад.

Когда тылы слабы

Сегодняшнее время показывает, что эти проблемы НАТО до сих пор не преодолены и вряд ли когда-нибудь будут хотя бы сглажены. В первую очередь, речь идёт о взаимоотношениях самих членов этой военной организации.

18 февраля 1952 года, через три года после подписания Вашингтонского договора, в организацию вступили Греция и Турция, что позволило, по словам тогдашнего руководства НАТО, укрепить "южный фланг". Вероятно, апологеты альянса под "флангом" скрывали обычные военные базы США, которые начали нашпиговывать ту же Турцию ядерным оружием.

С периодическими военными действиями между "братьями по оружию", Стамбулом и Афинами, они ничего поделать не могли. Боевые действия участниц НАТО за Кипр и другие острова средиземноморского бассейна приводили к большой крови. И бывшие участники этих боевых действий вряд ли сегодня, даже будучи членами НАТО, испытывают друг к другу тёплые чувства. Трения с применением авиации и флота между Грецией и Турцией остались. Причём, этот вековой конфликт потянул за собой и другие страны блока, которые встали на ту или иную сторону. Кстати, это видно не только в заявлениях дипломатов, но и в военном сотрудничестве. Одни патронируют Стамбул, другие — Афины.

Весьма шаткое положение и у молодых республик развалившейся Югославии, которые до сих пор имеют не только межнациональные трения, но и религиозные. Если уж маршал Тито не всегда мог справиться со сложными Балканами, держа их в ежовых рукавицах, то и НАТО будет сложно определиться здесь со своими приоритетами. А история всегда найдёт, кому бросить "спичку".

Очевидно, что и восток Европы имеет свои слабые места, которым уже сотни лет. У Венгрии есть территориальные и этнические проблемы со Словакией, у Польши — с Литвой. А уж сколько аналогичных претензий к Украине у многих сегодняшних членов НАТО, хотя некоторые, пробивая Киеву путь в альянс, вероятно, таким образом, попытаются реализовать свои территориальные претензии за счёт Украины.

Об антисемитизме в натовских рядах и говорить не приходится. Одна Польша и прибалты чего стоят. Хоть и говорится в шестой статье натовского устава о том, что государства, в которых существуют межэтнические трения или территориальные споры, должны разрешить их, всё это — благие пожелания, которые в ходе боевых действий могут привести к поражению.

И всё-таки натовцы оказались где-то прозорливей наших военных советников, когда говорили, что на первых порах после развала СССР для блока главный враг — Китай. И НАТО остро необходимо, чтобы Россия была "союзником" в его сдерживании. И они же сами признавались: если мы оттолкнём от себя Москву, это приведёт к созданию альянсов между Россией и Китаем, а также между Россией и Ираном. Что и произошло.

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