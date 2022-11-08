Битвы за Херсон не будет, будет быстрое взятие Николаева

ВСУ будут брать Херсон, и им якобы даже поставлен срок — до начала саммита G-20. Однако, до Николаева от линии соприкосновения частям ВС РФ надо пройти всего 30 километров.

Херсон эвакуируют, чтобы ударить на Николаев

В воздухе разлита неопределённость, удары по инфраструктуре Украины приостановлены, на фронтах СВО идут бои местного значения. Но некоторые военные российские ТГ-каналы намекают на какие-то решающие события в ближайшие дни.

Замглавы Херсонской ВГА Екатерина Губарева утверждает, что под разговоры о сдаче Херсона русская армия уже в ближайшее время может взять Николаев.

"Между Херсоном и Николаевом расстояние в 60 километров. Противоборствующие силы находятся где-то посередине. Почему мы всегда должны бояться, а не они? Ведь наша Армия видит условного Кима в бинокль, как и украинцы видят нас. Отличие только в том, что они трезвонят об этом на каждом шагу. Ситуация может развернуться весьма по-разному на равных участках между Херсонской и Николаевской областями", — написала Губарева.

Вице-губернатор Херсонской области Кирилл Стремоусов в последнее время заставлял херсонцев уйти на левый берег Днепра, и подавалось это в СМИ нарочито паникёрским тоном.

Но если послушать полностью его выступление на СоловьёвLive, то из него не следует, что ситуация для российской армии на данном участке фронта критическая. Стремоусов отметил, что серьёзных боёв на правом берегу Днепра вообще нет. И действительно, уже почти месяц линия фронта в Херсонской области практически не менялась.

А вот в другом, менее растиражированном видеоролике, Стремоусов прямо заявил о возможном наступлении на Николаев.

"Дайте возможность военным зачистить город от нацистов, зачистить область от нацистов и перейти в наступление на Николаевском и Одесском направлениях" — сказал он.

Наступательный потенциал ВСУ исчерпан

С украинской стороны Алексей Арестович отметил в одном из своих интервью, что наступательный потенциал ВСУ на данный момент исчерпан из-за нехватки поставок западного оружия.

Он же ранее заявлял, что в Херсонской области ситуация для украинской армии меняется в худшую сторону, а противник готовит там контрнаступление.

Путин удивит саммит G20 на Бали

Факт первый, говорящий о том, что наступление готовится, это слова Владимира Путина о том, что на фронте сейчас находятся лишь 50 тысяч мобилизованных, остальные — на подходе. Вывод: ждут их готовности, чтобы начать наступать. Это логично, обороняться можно и имеющимися силами.

Во-вторых, инфраструктура украинских городов находится на грани хаоса, достаточно ещё одной волны ударов, чтобы она рухнула. Тогда рухнут логистика, промышленность, связь, легче сказать, что не рухнет. Очевидно, что Москвой взята пауза, которая вызвана выборами в США. Политически важно посмотреть, каковы будут сигналы от республиканцев, если они победят на выборах в конгресс.

Президент РФ, как подаётся в СМИ, видимо, не поедет на G20. Это сигнал о том, что Верховный будет сам руководить наступлением и, вероятно, это случится до 15 ноября — начала саммита на Бали.

Неизбежное наступление ВС РФ на Николаев разрушит в головах украинцев фиктивный "образ победы над Россией”, который создан и поддерживается западной пропагандистской машиной, и внедрит установку на неизбежное поражение киевского режима.

Несомненно, США учитывают этот вариант развития событий, уж очень они торопят Владимира Зеленского начинать переговоры с РФ и выходить на Минск-3.

Читайте по теме: Казаков: ВС РФ переходят к третьей фазе СВО — освобождению крупных городов

Политолог Кортунов: в состав РФ могут войти и другие регионы Украины

"Жест доброй воли" или ловушка? Херсон готовит сюрприз

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте MilitaryPravda в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google Также будем рады вам в наших сообществах в ВКонтакте, Твиттере, Одноклассниках, YouTube...