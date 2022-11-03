"Жест доброй воли" или ловушка? Херсон готовит сюрприз

Российский флаг над ВГА Херсона снят. Все застыли в ожидании дальнейших событий.

Сразу скажем, что Херсон — это территория РФ, и с этой точки зрения он не может быть потерян навсегда для России. Поэтому речь идёт лишь о временном отступлении ВС РФ, которое не факт, что произойдёт.

Херсон готов к активной обороне

Новость о снятии триколора со здания военно-гражданской администрации (ВГА) подтвердил военкор Александр Коц в своём ТГ-канале.

Херсон ежедневно обстреливается РСЗО "Хаймарс", особенно обстреливаются переправы на Днепре. Правый берег обезлюдел, оттуда выехали около 80 тысяч человек.

С прилегающих территорий тоже проведена масштабная эвакуация. Говорят, что эвакуация мирного населения якобы освободит российским военным место для манёвра.

Блогеры отмечают, что на херсонском направлении готова эшелонированная оборона:

траншеи,

противотанковые валы,

бетонные блоки,

доты.

Готовятся к самому плохому — разрушению Каховской плотины и затоплению населённых пунктов не только по правому, но и по левому берегу. Оттуда из 15 километровой зоны тоже принудительно эвакуировали население.

Стремоусов: бои не исключены и на левом берегу Херсона

Активизация боевых действий в Херсонской области может произойти в ближайшие 1,5-2 недели, возможны бои в самом Херсоне, заявил замглавы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов в эфире "Соловьёв Live".

По его словам, основные украинские силы скапливаются на Николаевском и Криворожском направлениях и малыми группами прощупывают оборону.

По мнению Стремоусова, бои могут быть и на левом берегу Днепра. Проезд в Херсон с левого берега уже закрыт, эвакуация из областного центра ещё возможна по специальным коридорам, добавил Стремоусов.

"Скорее всего, наши части, наши войска будут уходить на левобережную часть Херсонской области, и те люди, которые не успели перебраться из Херсона, должны максимально быстро уходить на левый берег", — заявил он.

Ловушка или "жест доброй воли"

Украинские паблики задаются вопросом — это ловушка или "жест доброй воли" по киевскому варианту? Это предосторожность.

Украинские эксперты заявляют, что информация об отходе армии РФ на левый берег Днепра специально вбрасывается россиянами, чтобы ввести в заблуждение украинское командование. Так, бывший спикер Генштаба ВСУ Владислав Селезнёв, заявил "Апострофу", что на данный момент русские войска только усиливают личный состав на правом берегу за счёт мобилизованных, тогда как ВСУ сейчас фактически нечем наступать.

"Хотя, ещё несколько недель назад речь шла о том, что вот-вот русские начнут бежать с правого берега на левый, однако это неправда. Русские готовы к активным боевым действиям, они готовятся к созданию мощной линии обороны и не собираются отступать", — сказал он.

План наступления на Николаев и Одессу реализуется

По разным данным, русская армия будет биться за плацдарм на правом берегу, пока будет снабжение, потому что уход за реку похоронит планы на скорое наступление на Одессу и Николаев.

О том, что такой план есть, говорит тот факт, что за неделю был установлен новый DATA-центр маршрутизации Интернет-трафика всех подконтрольных РФ территорий области. Теперь трафик контролируется ФСБ. Благодаря этому планируется выявлять террористов и "спящие ячейки " СБУ.

Стандартный способ анонимизации — использование VPN — в данном случает работать не будет — сервисы, его предоставляющие, тоже под контролем.

В пасмурный день (когда спутники не дают информацию) разведка ВСУ на южном направлении остаётся слепой. С контролем над Интернетом возможно наступление на Николаев и Одессу.

Каких сюрпризов ждать?

Эксперт Юрий Подоляка в своём ТГ-канале подчёркивает, что в Херсоне и области введён строжайший режим секретности и предупреждает, что Херсон может "принести сюрпризы с самых разных сторон".

Замглавы Херсонской области Екатерина Губарева на вопрос "сдадут ли Херсон" ответила, что "мы также видим в бинокль гауляйтера Кима, как и он нас".

"Между Херсоном и Николаевом расстояние в 60 километров. Противоборствующие силы находятся где-то посередине. Это означает, что и до одного областного центра примерно 30 км, и до другого. Вопрос, почему мы всегда должны бояться, а не они? Ведь наша армия видит условного Кима (мэр Николаева — ред.) в бинокль, как и украинцы видят нас. Отличие только в том, что они трезвонят об этом на каждом шагу", — сказала Губарева.

Губарева также считает, что ситуация может развернуться "весьма по-разному" между Херсонской и Николаевской областями.

"Просто мы не кричим о каждом взятом метре", — высказалась Губарева на своём ТГ- канале.

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