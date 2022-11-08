У России есть средства для ответа на информационную атаку Запада

Согласно классификации стран НАТО (разработана ЦРУ около 40 лет назад), самым страшным оружием в истории человечества, дающим наилучший эффект, является психологическое воздействие.

Запад считает, что такой вид вооружений относится к высшей — первой — категории. И соответственно, как любое другое средство разрушительной мощи, оно требует наиболее серьёзных и продолжительных по времени капиталовложений.

Многие методы нашего противника были рассмотрены в ходе организованного 2 ноября 2022 г. ФАДН России III Всероссийсского Форума Народов России на секции №2 "Современные геополитические риски в информационном пространстве и государственная национальная политика". Общая установочная классификация методов воздействия на сознание россиян со стороны западного агрессора была сделана в ходе выступления А. И. Смирнова, президента "Национального института исследований глобальной безопасности".

Запад приступил к изучению и разработке этого нового вида оружия за много десятилетий до России. Именно о таких методах воздействия на человеческое сознание в военных целях пишет теоретик войны Б. Рэдвик в своей книге "Военное планирование и анализ систем" (в частности, в главе 12 "Планирование информационных систем, показанное на примере управления стратегическими силами).

Классическим примером в истории западной разведмысли считается перепрограммирование советских людей при помощи радиостанций "Свобода" и "Свободная Европа", а также проекта "Диссидент" (на основе Мюнхенского проекта Департамента Риббентропа, а потом и Гарвардского проекта ЦРУ). Для грамотного воздействия на объект тогда учитывались

особенности мышления граждан СССР (в частности, правдолюбие),

определённая интеллектуальная пассивность (наследие крепостного права и крестьянское происхождение),

мистицизм (как следствие многовековой традиции Православия),

простодушие (немеркантильный подход, свойственный протестантизму) и т. д.

Подробно об этом я писал в статье "Диссидентское движение в подрывной войне против СССР" в журнале "Изборский клуб" №1 (99), 2022 на основе моей докторской диссертации в Католическом институте Франции.

Более 50 лет вложения колоссальных средств вкупе с системой подкупа и инфильтрации позволили полностью реализовать план Лиотэ с опережением по срокам на 8 лет (директива СНБ США 20-1; развал СССР был запланирован ещё документом от 1953 г. с горизонтом события в 1999-м; справились в 1991-м).

Над задачей уничтожения нашего цивилизационного пространства работали такие организации, как Le Cercle Pinay, одна из ганглий Западного мира, и недавно появившийся Совет 27 во главе с Ватиканом.

Умение стратегического планирования — отличительная черта англосаксонской военной доктрины. Её отмечал ещё столь крупный теоретик Генерального штаба Российской империи, как генерал-майор военный разведчик А. Е. Вандам.

Интересным примером правильного точечного воздействия на чужую цивилизацию является предложение главы французской военной разведки использовать Афганистан для внутреннего подрыва СССР. Идея была сформулирована в 1978 году Александром Де Марраншем на заседании глав военных разведок НАТО и подхвачена США. Мы знаем, какие плоды она принесла.

Расчёт на долгосрочное овладение чужим духовным пространством предполагает концепцию тотальной когнитивной войны, где всё, от детских книг и школьных программ, песен и музыки и вплоть до непосредственной подготовки военнослужащего, является частью общей концепции разложения врага. Интересно, что Пекин давно осознал эту опасность и закрыл своё ментальное пространство для иностранного влияния, что позволило ему успешно справиться и с событиями на площади Тяньаньмэнь в уже далёком 1989 г., и с "революцией зонтиков" в 2014 г. в Гонконге.

Кроме того, согласно одному из ведущих китаистов России Н. Н. Вавилову (доклад в Дипломатической Академии 1 ноября 2022 г.), Пекин полностью прекратил распространение компьютерных игр иностранного производства, ещё более ужесточил контроль над Интернетом и духовным досугом своих юных граждан, ограждая их от инфильтрации отравленных идей.

Для эффективного уничтожения Российской цивилизации в 2010 году в Соединённом Королевстве было утверждено создание специального подразделения — 77-ой бригады кибервойны и информационного воздействия (условное название — "Чиндиты", в честь 77-й индийской пехотной бригады во главе с Ордом Уингейтом).

В течение четырёх лет сводная группа специалистов МИ-6 и ЦРУ изучала наследие Мюнхенского (Третий рейх) и Гарвардского (США после Второй мировой войны) проектов, а далее — в декабре 2014-ого, после событий на Майдане, работа 77-ой бригады вступила в операционную фазу, начав действовать по ряду направлений — от технологии OSINT (Open Sources Intelligence) до "активных мероприятий", как будет показано ниже. Штаб-квартира этого воинского подразделения находится в Ньюбери (Великобритания). До сотни специалистов были откомандированы 8 лет назад — в 2015 году — в Киев.

Именно это войсковое подразделение создало филиал на основе ВСУ — 72 ЦИПСО (Центр Информационной и психологической обработки; эмблема — волк-оборотень). Также в контакте с 77-ой бригадой работает 10-ая группа спецназначения ССО Пентагона (численность — около батальона, т. е. 400-500 чел., базирование: Штутгарт, 10 FSG) и американская ЧВК "Моцарт".

Цель 77-й бригады: легендирование новой истории Украины (разработка и преподавание новой версии истории в школах, согласно которой нынешняя Россия похитила название "Русь" у "настоящих славянских ариев", защитников европейской цивилизации и т. д.). 77-ая бригада

отвечает за координацию подготовки украинской молодёжи в системе нацистских лагерей "Пластуны" и "Юный Азовец",

координирует выпуск литературы и периодики,

осуществляет надзор за гражданским обществом, включая цензуру,

проводит активные мероприятия.

Под эгидой 77-й бригады было создано движение "НРА" (Национальная Республиканская Армия) для "освобождения России", которое взяло на себя ответственность за устранение Дарьи Дугиной (заявление И. Пономарёва). Выпускаемый под эгидой 77-й бригады список "Миротворец", как и продюсирование фейков, а также травля прямо на территории России при помощи социальных сетей российских военнослужащих-участников СВО, — ещё один эффективный инструмент этой военной структуры.

Всего к проекту обработки сознания россиян, включая дезорганизацию армии, подключено порядка 5 тысяч военнослужащих армий стран НАТО, не считая "туземные части" ВСУ.

Минобороны России столкнулось с военной организацией, наделённой всеми признаками карательного аппарата и идеологической полиции и всей полнотой полномочий от НАТО. К сожалению, с точки зрения простой методологии, следует заключить, что противостоять такой агрессивной инициативе, не имея аналогичный механизм воздействия, элементарно нереально.

Ситуация усугубляется общим курсом, взятым США на уничтожение российской цивилизации, что ясно было высказано в обращении к американскому народу сенатора Джимми Раскина (передано FOX News, в рамках программы Т. Карлсона), предложившего уничтожить Православную цивилизацию России, как носителя духовных ценностей, противоречащих американским установкам.

В этой связи было бы целесообразно (включая, но не ограничиваясь):

создать не просто информационно-аналитический центр, а воинское подразделение в составе войск информационных операций России;

наделить такое подразделение особыми полномочиями для получения и выдачи информации для СМИ, а в дальнейшем, контроля и санации медиа-среды;

отобрать военных аналитиков и социологов для создания ядра структуры и зачислить их в штат;

начать противодействие деятельности 77 бригады и 72 ЦИПСО совместно с Военной Прокуратурой путём введения цензуры СМИ и другими методами, направленными на очищение культурного пространства граждан РФ — подготовить соответствующий план включая фильтрацию Интернета по китайскому образцу с учётом потребностей военного времени;

создать на основе медиахолдинга "Звезда" структуру взаимодействия с западными СМИ для передачи им выверенной информации (сейчас работа с западными СМИ пущена на самотёк — RT этим вообще не занимается);

учесть печальный опыт "велосипедного десанта" и разработать рекомендации для внедрения программ обучения в школах на одном из профильных предметов;

поручить Министерству образования проверить состояние духа учащихся старших классов при помощи ненавязчивого тестирования ребят на предмет патриотизма и т. д.;

разработать культурные программы поездок по стране для старшеклассников (существует в США, где это считается уроками патриотизма) для ознакомления с Россией и её культурным наследием, как обязательной части образовательного процесса.

Окончательой целью такой работы должно стать воздействие на гражданское население России и зарубежные СМИ для блокировки агрессивной деятельности в нашем культурном пространстве и очищения духовной среды молодёжи по примеру КНР, но с учётом российских реалий.

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