В Минобороны России подвели итоги вывода наших военных из Херсона

В российском Минобороны подвели итоги вывода войск из Херсона на позиции на левом берегу Днепра.
По данным, предоставленным военным ведомством, всего из города
"Переброска была завершена к 5 утра пятницы, 11 ноября, — сообщил официальный представитель министерства Игорь Конашенков. — ВСУ пытались помешать переброске — открывали огонь по нашим военным. Ответным огнём все атаки подавлены. Потерь среди личного состава нет".
Особо генерал отметил, что ВСУ продолжают вести огонь на Херсонском направлении. В ответ ВС РФ бьёт по их "скоплениям живой силы и техники" на правом берегу Днепра.
К слову, украинские власти и СМИ уже начали разгонять тему о "40 тысячах российских военных, оставленных поле отвода войск для диверсий".
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Отвод войск из Херсона обнажил реальность военного времени, считает обозреватель "МК".