В Минобороны России подвели итоги вывода наших военных из Херсона

В российском Минобороны подвели итоги вывода войск из Херсона на позиции на левом берегу Днепра.

По данным, предоставленным военным ведомством, всего из города

выведено более 30 тысяч бойцов;

порядка 5 тысяч единиц военной техники и вооружения,

повреждённую технику украинцам не оставили — забрали с собой,

выведенные подразделения уже заняли новые подготовленные укреплённые рубежи.

"Переброска была завершена к 5 утра пятницы, 11 ноября, — сообщил официальный представитель министерства Игорь Конашенков. — ВСУ пытались помешать переброске — открывали огонь по нашим военным. Ответным огнём все атаки подавлены. Потерь среди личного состава нет".

Особо генерал отметил, что ВСУ продолжают вести огонь на Херсонском направлении. В ответ ВС РФ бьёт по их "скоплениям живой силы и техники" на правом берегу Днепра.

К слову, украинские власти и СМИ уже начали разгонять тему о "40 тысячах российских военных, оставленных поле отвода войск для диверсий".