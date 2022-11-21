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Автор Инна Новикова

Платошкин: только идиоты говорят, что сдача Херсона — это договорняк

Силовые структуры » Министерство обороны

Вывод ВС РФ из Херсона был очень неоднозначно воспринят обществом. Действительно ли наше командование совершило при этом ошибку; почему российские войска вошли в Херсон, зная о проблемах с транспортировкой раненых и доставкой боеприпасов, рассказал главному редактору Pravda.Ru Инне Новиковой лидер движения "За новый социализм” Николай Платошкин.

Платошкин: только идиоты говорят, что сдача Херсона — это договорняк

— Николай Николаевич, произошло трагическое для нас событие — сдача Херсона. Как вы оцениваете эту ситуацию?

— Все видели по телевизору: командующий группировкой СВО говорит, что надо оставить Херсон и перейти на левый берег.

Шойгу отвечает: "Да, я вам разрешаю, действуйте".

То есть, они это крайне непопулярное решение на себя всё-таки взяли. И меня поражает, что наши блогеры говорят:

"Пятая колонна сдала Херсон".

Пятая колонна — это Шойгу и Суровикин? А что же тогда все блогеры на них заявление в прокуратуру не напишут?

В отходе из Херсона есть смысл. Днепр широкий. Украинцы всё время лепят по мостам через Днепр с помощью западной техники, HIMARS, дронов. У нас на том берегу несколько тысяч человек. Они каждый день должны есть. Раненые. Боеприпасы. Это всё на одной нитке висит. Вы сегодня проехали, привезли боеприпасы, забрали раненых. А завтра — нет. Наши пытались всё лето наводить понтоны, те обстреливались постоянно. Ведь Украине поставили высокоточные боеприпасы. А у них и у нас с советских времен есть управляемые снаряды для реактивных систем залпового огня. У нас кричат: "А что там наша ПВО?" Вы снаряд можете перехватить? Что-то перехватываем, конечно. Но у любой ПВО есть какой-то процент перехвата, остальные падают.

Наша группировка в любой момент может быть отрезана. У людей нет боеприпасов, полно раненых, которых нельзя вывезти. Что делать? Вплавь перебираться? Да, ничего хорошего в том, что мы ушли. Но какая была альтернатива-то?

— Тогда зачем мы брали Херсон, если понимали, что ситуация именно так сложится?

— Помните, эта группа выходила из Крыма с одной стороны влево в сторону Херсона, Николаева, с другой стороны в сторону Мелитополя. Допустим, я командир, я вижу, что, в отличие от Донбасса, славу Богу, у меня нет сопротивления. Ведь были заняты в первую неделю без единого выстрела:

  • Херсон,
  • Мелитополь,
  • Бердянск.

Потому что украинские войска стояли в Киеве и Донбассе. И вот, я выхожу к Днепру. Он не охраняется. У меня есть два варианта.

  • Первый вариант: я быстро форсирую реку без всяких потерь и занимаю Херсон на той стороне, плюс отодвигаю от него линию соприкосновения, чтобы его не обстреливали.
  • Второй вариант: я останавливаюсь, но противник приходит в себя, и через неделю я Днепр уже никак не сфорсирую. Точнее, можно, но я положу на Днепре много людей.

Командир принимает решение: пока можно сделать это безболезненно, пока есть несколько мостов, мы отодвигаем линию соприкосновения и ждём указаний Верховного главнокомандующего.

Это всё просто объясняется. Не надо верить идиотам, которые считают, что у нас тайные силы сдали Херсон: "Это всё договорняк". Но разве то, что мы ушли из Херсона, сподвигло Киев к переговорам? Наоборот.

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Редактор: Марина Севастьянова, Куратор: Александр Артамонов
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