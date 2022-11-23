Эксперт: США экономят на Украине, потому что готовятся к войне с Китаем

Почему США дают оружие только сухопутным войскам Украины; к конфликту с каким государством Штаты готовят свою армию; сможет ли контрольно-ревизионное управление вывести на чистую воду американский ВПК, рассказал главному редактору Pravda.Ru Инне Новиковой востоковед, политолог, экономист, руководитель направления "Восток" Pravda.Ru Саид Гафуров.

— У многих из нас серьёзное беспокойство вызывает тот факт, что США поставляют на Украину всё новое и новое оружие.

— Да, но какое оружие поставляют США? Про него наши военные аналитики говорят: такие боеприпасы в базарный день на Лианозовском рынке идут по 200 рублей за пару. При этом, есть очень интересный нюанс: почти всё оружие, которое поставляют американцы, предназначено только для сухопутных войск. Практически ничего своего не отдают:

флот,

авиация,

морская пехота.

Потому что в США действует 10-летняя программа до 2030 года, с 2021-го по 2030-й, что все свои усилия они концентрируют не на атлантическом направлении, а на тихоокеанском. То есть, все ресурсы брошены против Народно-освободительной армии Китая.

— Но поставки оружия на 50 миллиардов — это тоже немало.

— За 10 лет у них общий военный бюджет в совокупности превысит триллион долларов. И что такое 50 миллиардов? Причём, почти все они идут на коррупцию. То есть, из 50 миллиардов хорошо, если 10 будет реально поставлено.

Была история, когда аудитор, назначенный конгрессом, то есть американским парламентом, обнаружил, что они потратили 256 миллионов на подготовку сирийских боевиков и подготовили 48 человек.

После этого помощь уменьшилась. Всё разворовывают в США. А потом придут финансовые прокуроры…

— У Трампа и его сторонников не получилось такой блистательной победы, как они рассчитывали. Но уже сейчас всё громче слышны голоса о том, что надо бы спросить у властей, куда они девают оружие, куда уходят деньги, почему в Европе продаётся техника, которую США дали Украине. Все американские военные компании уже давно озолотились на российско-украинском конфликте. Для них этот период, как новогодний чёс для артистов.

— Правильно, только потом приходит контрольно-ревизионное управление, которое у них, как у нас Счётная палата, подчиняется парламенту. Просто они долго и медленно работают. Зато потом мало кое-кому не покажется, в том числе украинской хунте.