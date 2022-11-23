Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
20 идей по развитию России
Автор Инна Новикова

Эксперт: США экономят на Украине, потому что готовятся к войне с Китаем

Силовые структуры » Министерство обороны

Почему США дают оружие только сухопутным войскам Украины; к конфликту с каким государством Штаты готовят свою армию; сможет ли контрольно-ревизионное управление вывести на чистую воду американский ВПК, рассказал главному редактору Pravda.Ru Инне Новиковой востоковед, политолог, экономист, руководитель направления "Восток" Pravda.Ru Саид Гафуров.

Эксперт: США экономят на Украине, потому что готовятся к войне с Китаем

— У многих из нас серьёзное беспокойство вызывает тот факт, что США поставляют на Украину всё новое и новое оружие.

— Да, но какое оружие поставляют США? Про него наши военные аналитики говорят: такие боеприпасы в базарный день на Лианозовском рынке идут по 200 рублей за пару. При этом, есть очень интересный нюанс: почти всё оружие, которое поставляют американцы, предназначено только для сухопутных войск. Практически ничего своего не отдают:

  • флот,
  • авиация,
  • морская пехота.

Потому что в США действует 10-летняя программа до 2030 года, с 2021-го по 2030-й, что все свои усилия они концентрируют не на атлантическом направлении, а на тихоокеанском. То есть, все ресурсы брошены против Народно-освободительной армии Китая.

— Но поставки оружия на 50 миллиардов — это тоже немало.

— За 10 лет у них общий военный бюджет в совокупности превысит триллион долларов. И что такое 50 миллиардов? Причём, почти все они идут на коррупцию. То есть, из 50 миллиардов хорошо, если 10 будет реально поставлено.

Была история, когда аудитор, назначенный конгрессом, то есть американским парламентом, обнаружил, что они потратили 256 миллионов на подготовку сирийских боевиков и подготовили 48 человек.

После этого помощь уменьшилась. Всё разворовывают в США. А потом придут финансовые прокуроры…

— У Трампа и его сторонников не получилось такой блистательной победы, как они рассчитывали. Но уже сейчас всё громче слышны голоса о том, что надо бы спросить у властей, куда они девают оружие, куда уходят деньги, почему в Европе продаётся техника, которую США дали Украине. Все американские военные компании уже давно озолотились на российско-украинском конфликте. Для них этот период, как новогодний чёс для артистов.

— Правильно, только потом приходит контрольно-ревизионное управление, которое у них, как у нас Счётная палата, подчиняется парламенту. Просто они долго и медленно работают. Зато потом мало кое-кому не покажется, в том числе украинской хунте.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте MilitaryPravda в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google

Также будем рады вам в наших сообществах в ВКонтакте, Твиттере, Одноклассниках, YouTube...

Редактор: Марина Севастьянова, Куратор: Александр Артамонов
Темы сша война армия оружие деньги украина саид гафуров
Новости
ВС РФ постепенно освобождают Марьинку и наносят точечные удары по позициям ВСУ
Слуцкий: попытки регулировать цены на нефть из РФ — пробитое дно, а не потолок
Эксперт: "Рыночные перспективы "Москвича 3" достаточно туманны"
Читатели Die Welt*: Украине нужен диалог с РФ вместо "пунктов несокрушимости"
В Волгограде отреставрируют памятник Дзержинскому
GM: британская MI5 располагает досье о тайной гей-жизни короля Карла III
Euractiv: Россия и альянс НАТО договорились проявлять осторожность в Чёрном море
Кличко: Киев может ждать худшая зима со времён Второй мировой войны
WSJ: власти США вынуждают союзников усиливать антироссийские санкции
Генштаб ВСУ сообщил об активизации наступления войск ВС РФ в Донбассе
Популярное
Силовые структуры
Суконкин заявил, что новая волна мобилизации в России может начаться в январе

Масштабные манёвры ВС РФ можно ожидать после замерзания почвы, считает аналитик.

Суконкин заявил, что новая волна мобилизации в России может начаться в январе
Опубликовано новое видео расстрела военными ВСУ безоружных пленных ВС РФ
Силовые структуры
Опубликовано новое видео расстрела военными ВСУ безоружных пленных ВС РФ
Силовые структуры
Авиабомбы ОДАБ-500 ВКС РФ разгромили формирования ВСУ под Спорным
Силовые структуры
В Купянск прибыли пять тентованных автомобилей ВСУ "Урал" с наклейкой "200"
Сергей Лебедев "Специальные операции" против Москвы: наследники британских спецслужб осваивают Россию Сергей Лебедев Ольга Лебедева ЦРУ запустило программу вербовки россиян, недовольных спецоперацией на Украине Ольга Лебедева Соломон Соловьев Знак зодиака 23 ноября: знаменитые Стрельцы Соломон Соловьев
Силовые структуры
Генерал Решетников: ВСУ могут попытаться прорваться в Белгородскую область
Силовые структуры
Военнопленных ВС РФ под Макеевкой расстреляли КВНщик и сын тренера
Ходаковский заявил, что России выгодно затягивание спецоперации на Украине
Силовые структуры
Ходаковский заявил, что России выгодно затягивание спецоперации на Украине
Последние материалы
Читатели Die Welt*: Украине нужен диалог с РФ вместо "пунктов несокрушимости"
В Волгограде отреставрируют памятник Дзержинскому
GM: британская MI5 располагает досье о тайной гей-жизни короля Карла III
Казахстан резко отреагировал на выводы ОБСЕ по выборам президента
Euractiv: Россия и альянс НАТО договорились проявлять осторожность в Чёрном море
Кличко: Киев может ждать худшая зима со времён Второй мировой войны
WSJ: власти США вынуждают союзников усиливать антироссийские санкции
Генштаб ВСУ сообщил об активизации наступления войск ВС РФ в Донбассе
Владимир Пресняков страдает от осложнений после перенесённого коронавируса
Ради кожи без прыщей откажитесь от молока, западной диеты и спортивного питания
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2022, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников