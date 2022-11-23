Десант НАТО готовится занять Одессу

О том, как активность НАТО в Молдавии и Румынии связана с событиями на Украине; правда ли, что поляки — основная сила в ВСУ, и может ли десант НАТО в ближайшее время высадиться в районе Одессы и Николаева, рассказал военный обозреватель Александр Артамонов.

— Эскалация украинского конфликта от румынской и молдавской границ крайне важна, потому что мы не в состоянии помешать тому, что творится в этом углу бывшей Украины. Здесь готовится к высадке десант НАТО для укрепления территории, контролируемой киевской хунтой. Территория, которая традиционно называется Южной Бессарабией, простирается от Одессы до Румынии и вверх до Молдавии.

Здесь создаётся революционная армия для освобождения Крыма по приказу одесского отделения СБУ, английской разведки MI6 и при участии французов. В этом участвует британская ЧВК, глава которой финансировал 2 года назад строительство среднегабаритного десантного корабля для участия в подобных операциях.

Майя Санду заявляет: "У нас с французами особые отношения в рамках функционирования определённых структур". В то время, как в Молдавии одновременно оказываются глава румынской внешней разведки, эмиссары британской MI6, французский эмиссар. Они собираются в двух шагах от Одессы, а в двух шагах от Молдавии, в Румынии, стоят:

101-я пехотная дивизия "Кричащие орлы" США, или дивизия ВДВ;

10 французских танков "Леклерк", разрекламированных как лучшие танки НАТО;

3-4 тысячи французских военнослужащих;

множество поляков — это едва ли не основная движущая сила ВСУ.

По итогам радиоперехвата в Авдеевке в эфире слышна сплошь польская речь. И это не наёмники.

Морской надводный беспилотник Manta T-12 был запущен от Очаково, с территории, которую традиционно контролируют британцы, потому что именно в Николаеве они решили строить военно-морские судоверфи, разрушенные нашими крылатыми ракетами в первые дни спецоперации. Возникает очень большая угроза доставки военными транспортами сюда большого количества оружия НАТО и военных из всех стран НАТО, чтобы вступить в бой в районе Одессы. Одесса сейчас — укрепрайон, ничуть не ниже по классу, чем Авдеевка; Николаев тоже прифронтовой город, укрепрайон. Именно поэтому мы не торопимся.

Франко-польско-румынские войска собираются наводнить собой район Одессы и Николаева и отрезать нас от Тирасполя, от нашего контингента в 3 тысячи человек, от наших складов с боеприпасами, их там более 100 тысяч тонн — хватит на несколько лет войны.

Войсковая операция по приведению необходимого количества натовских войск именно в эту точку должна быть завершена в ближайшее время. У этого сонма вояк есть правовой статус, потому что Зеленский подписал эдикт, дарующий польским войскам право находиться на территории киевской хунты, как будто бы это национальные войска. Но где поляки, там, естественно:

французы,

румыны,

американцы.

Повторяется сценарий Второй мировой войны, Антанты, и так далее вглубь веков. В очередной раз эти все "языцы" отправились в поход против нас, за землями, хлебом, потому что им голодно и холодно. При помощи предателей, которые назвали себя украинцами, они хотят завоевать наши территории и здесь жировать. Уверен, что не выйдет. Но конфликт обещает быть кровопролитным и долгим. К этому надо готовиться, потому что другой возможности освободить свои земли у нас нет.