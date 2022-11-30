Крутаков: создание Украины — преступление советских властей

В чём ошибка наших властей при оценке антироссийских санкций; действительно ли ВСУ более мотивированы, чем российские войска; почему, чем дольше длится спецоперация, тем сильнее становятся русофобские настроения на Украине, рассказал главному редактору Pravda.Ru Инне Новиковой доцент Финансового университета при правительстве РФ Леонид Крутаков.

— Леонид Викторович, в СССР велась политическая работа в войсках, да и в каждом коллективе была политинформация. Сейчас такого нет. Насколько сильна мотивация мобилизованных участников СВО?

— Мы ведём спецоперацию, а Украина ведёт отечественную войну. Для нынешнего режима и для тех, кто ощущает себя украинцем, то есть антирусским, эта война отечественная — за право существовать. А выигрывает не сторона, которая ведёт некую операцию, а тот, кто за жизнь свою дерётся и готов уничтожить всё ради этого. Поэтому украинская армия более мотивирована, и общество более мобилизовано. А мы в расслабленном режиме надеемся решить задачу. Не решается задача такого уровня в расслабленном режиме. Мы ведь не только с Украиной воюем.

Мы нарушили все неписаные нормы последнего мирового порядка: "Американцам можно, всем остальным нельзя".

Я имею в виду

Югославию,

Ливию,

Ирак,

Сирию.

Потому что Запад — якобы "воины света", а мы — "воины тьмы". Наивно рассчитывать, что после заключения мирных соглашений всё откатится назад, и нас опять признают равными игроками.

Вряд ли будут сняты личные санкции с наших олигархов и чиновников. Рано или поздно они должны понять, что на Западе у них будущего нет.

Примеры Саддама Хусейна, Каддафи перед глазами. У нас про арест золотовалютных резервов России говорят: "создан прецедент". Но то же самое было:

с Афганистаном,

Ливией,

Венесуэлой.

Все их деньги на западных счетах были арестованы. Мы же это не воспринимали как прецедент, не били тревогу о нарушении контрактного права. Просто надо было открыть глаза: имеющий уши да услышит.

Ребят, вы позволили подойти врагу к своему порогу. Впервые Украина вошла в санитарный кордон и в зону вызова национальной безопасности России. Впервые Украина находится в зоне антирусской цивилизации.

Война — это решение проблемы. Украина останется антирусской, либо будет частью русского мира. Если вы эту задачу не решаете, то Крым отберут, да и России не будет в нынешнем её формате и территориальных границах.

— Понятно, что восточные 8 областей, которые Ленин подарил Украине, — это на самом деле Россия. А западная часть всегда была под Австро-Венгрией, Польшей. Западную Украину мы никогда не сделаем дружественной России.

— Согласен. Украинство, как политическая нация, появилось как русофобия. Началось всё с геноцида русинов. Те, кто записывался в украинцы, получали места в греко-римской церкви и должности в местных администрациях. Это австро-венгерский и немецкий проект — создание Украины. Из русских (земли были населены русинами) сделали принципиально новую политическую нацию. То есть, они по своей крови остаются русскими, но политически это — ненавистники России.

То, что Россия потакала этому и создала Украину, как административное образование в Советском Союзе, — это историческое преступление правителей России. Мы теперь за это расплачиваемся.

Мало того, форма проведения спецоперации только увеличивает политических украинцев и уменьшает число русских, потому что гибнут люди, и это не усиливает любовь к России даже у русскоязычных украинцев. Из-за того, что вопрос не решается кардинально и быстро, всё больше плодится украинцев, то есть русофобов.