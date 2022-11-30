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Инна Новикова

Военный эксперт: слово "друг" к туркам неприменимо

Силовые структуры » Министерство обороны

Турция позиционирует себя, как союзник России, когда хочет получить профит от поставок российского газа и зерна. Но при этом не признаёт Крым российским и в больших объёмах поставляет оружие Украине. О вероломстве Анкары и о том, почему союз с Турцией лучше заменить на союз с Ираном, рассказал военный обозреватель Александр Артамонов.

Военный эксперт: слово "друг" к туркам неприменимо

— Мы предприняли очень много усилий, чтобы Турция стала нашим союзником. Потому что слово "друг" к туркам неприменимо. Мы надеялись, что Турция понимает, как выгодно:

  • благодаря "Голубому потоку" стать газовым хабом для Европы;
  • быть центром зерновой сделки с Россией и Украиной.

Реджеп Эрдоган удержался у власти исключительно благодаря своевременным оповещениям от Москвы, иначе в данный момент мы бы имели дело с проамериканским Гюленом.

Но Реджеп Эрдоган очень далеко зашёл. Он не признает Крым частью России. Турецкая компания поставляла "Байрактар ТБ2", ударные разведывательные беспилотники, в зону украинского конфликта.

Но сейчас турки начали поставки на Украину систем залпового огня (РСЗО) своей собственной разработки TRLG-230. Это шесть 230-мм ракет на одну установку транспортно-пусковых контейнеров, смонтированных на колёсном шасси российского производства "КамАЗ". Летят ракеты далеко: от 20 до 70 км.

Турция стала поставлять высокоточные системы. Слава богу, что большую часть объёма снаряда TRLG-230 весом 215 кг занимает силовая установка. Твердотопливный ракетный двигатель. И на боевую часть остаётся крайне мало места. Там 42-43 кг взрывчатого вещества, это немного. Например, у нашей РСЗО "Ураган" боевая часть — 90 кг.

Хитрые турки хотят испытать своё оружие. Потому что испытанное оружие будет стоить дороже на любой выставке, на нём появится шильдик "Пусковая установка принимала участие в боевых действиях".

Установка с литерой L способна работать с лазерной подсветкой цели, что даёт возможность в кучной групповой цели выделить конкретный объект и нанести удар именно по нему. Это турецкое ноу-хау, ракета-снаряд. Система работает в паре с "Байрактар ТБ2", который будет помогать вести огонь, передавая точные координаты целей.

Наш потенциальный союзник оказался глубоко беспринципным. А если мы ошибались в Турции на этом фронте, то мы можем ошибиться и на другом.

На Южном Кавказе постоянно ведутся манёвры турецко-азербайджано-грузинского контингента. Это опасно, потому что у Грузии есть виды на Южную Осетию.

У нас образуется ещё один театр военных действий в направлении Прибалтики, где мы создали первую гвардейскую танковую армию 4-5 лет назад. По словам губернатора Псковской области, постоянно наблюдаются попытки боевых натовских беспилотников проникнуть в наше воздушное пространство.

То есть, идёт фланговый охват: слева Прибалтика, справа Южный Кавказ. Зажечь эти зоны, потом поджечь приграничные регионы, устроить партизанскую войну, оккупацию Крыма при помощи Революционной армии освобождения Крыма (соглашение подписали в Одессе СБУ и британская ЧВК Prevail Partners в лице Джастина Хеджеса).

Турция тоже вступает в игру. Тем более, они получают наши системы С-400 и одновременно разрабатывают свою собственную, которую поставляют против нас на колёсной платформе наших грузовиков.

Я бы задумался о том, насколько Турция нам дружественная, и расширил сотрудничество с Ираном, который, как и ряд других стран, ведёт себя честно, соблюдая дух сотрудничества.

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Автор Инна Новикова
Инна Новикова - с 2000 года - генеральный директор, главный редактор интернет-медиахолдинга "Правда.Ру". *
Редактор Марина Севастьянова
Марина Севастьянова— филолог, журналист, редактор Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
Темы нато иран война россия турция украина
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