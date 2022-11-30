НАТО победил Югославию "в темноте". Сербов Запад не пожалел

ВКС России добивают энергосистему Украины. При этом, на Западе слышны упрёки в бесчеловечном отношении к мирному населению Украины. Однако, эта тактика с успехом была применена НАТО в Югославии, и тогда сербов не пожалели.

Агрессия НАТО против Югославии началась с ударов по энергосистеме

НАТО без согласия ООН развязал в 1999 году против Югославии войну, якобы обеспокоившись страданиями сербских албанцев в крае Косово и Метохия. Президент Слободан Милошевич был обвинён в стремлении подавить там "движение за независимость" с помощью этнических чисток.

На самом деле, цель агрессии была — разрушить самую сильную и перспективную федерацию Европы, исключив навсегда хорошие отношения Югославии с Россией.

2 мая 1999 года самолёты НАТО бомбардировками полностью обесточили Белград и другие территории Сербии. Была разрушена ТЭС ​​Обреновац на юго-западе Белграда, повреждены многие подстанции и ЛЭП. ТЭС Обреновац снабжала электричеством полстраны, поэтому миллионы людей остались без света и воды. Больницы перешли на генераторы, но они не обеспечивали, например, диализ или подачу кислорода для респираторов.

"Электроэнергетическая система Сербии рухнула", — сказал тогдашний министр "без портфеля" Горан Матич.

Цели — ослабить армию Югославии и поднять народное недовольство

По сообщению WP, за май, в результате "круглосуточных" бомбёжек (в том числе, боеприпасами с обеднённым ураном) 80% территории Сербии было обесточено. В НАТО заявляли, что атаки были направлены на то, чтобы "сорвать операции югославских вооруженных сил под руководством сербов в Косово".

"Но, усугубляя трудности простых граждан, лидеры альянса, похоже, также стремились вызвать общественное недовольство правительством югославского президента Слободана Милошевича", — убеждала WP.

Как ясно из репортажа газеты, этот эффект был достигнут.

Сербов жалеть НАТО отказался: "не наша головная боль"

Пресс-секретарь НАТО Джейми Шиа на пресс-конференции 25 мая 1999 года, отвечая на вопрос, почему НАТО наносит удары по гражданской инфраструктуре, из-за чего страдают "ни в чём не повинные люди", ответил, что у Милошевича "полно резервных генераторов".

"В его вооружённых силах их сотни. Он может либо использовать эти резервные генераторы для снабжения своих больниц, школ, либо он может использовать их для снабжения своей армии. Это его выбор. Если у него сильно болит голова по этому поводу, то это именно то, что мы хотим, чтобы он имел, и я не собираюсь извиняться за это", — сказал Шиа.

Он попросил журналистов пожалеть албанских младенцев, которые "родились после мартовского кризиса в лагерях беженцев", "без инкубаторов, без электричества, без медицинской помощи, без воды, без крыши над головой, абсолютно без всего".

"Мы будем продолжать атаковать те цели, которые обеспечивают электричеством его (Милошевича) вооружённые силы", — отметил Шиа, и "прекратим, если он выполнит условия НАТО", добавил он.

Это были условия по предоставлению краю Косово и Метохия независимости. Что и было сделано, опять же, минуя утверждение в ООН.

Россия доказывает право на существование

Со времён Косово торжествует право сильного. России в этом праве отказано. Что же, сейчас она это право доказывает, и если будет успех в СВО на Украине, то РФ будет процветать, если нет — то канет в лету по пути Югославии.

Здесь можно вспомнить приписываемые Милошевичу слова, в которых он, обращаясь "ко всем русским", в том числе жителям Украины и Белоруссии, предложил не забывать, что Запад сделал с Югославией и предупредил, что если русские дадут слабину, с ними сделают то же самое.

"Зачем вам Европа, русские? Трудно найти более самодостаточный народ, чем вы. Это Европа нуждается в вас, но не вы в ней. Вас так много — целых три страны, а единства нет! У вас есть всё своё: много земли, энергия, топливо, вода, наука, промышленность, культура. Когда у нас была Югославия, и мы были едины, мы ощущали себя великой силой, способной свернуть горы. Теперь из-за нашей же глупости, национализма, нежелания слышать друг друга Югославии больше нет. И мы — прыщи на политической карте Европы, новые рынки для их дорогого барахла и американской демократии", — говорится в обращении.

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