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Долгожданный успех ВС РФ: близится окружение Артёмовска

Силовые структуры » Министерство обороны

После отступления ВС РФ в СВО намечается долгожданный успех в освобождении ДНР — взятие города Артёмовск.

Долгожданный успех ВС РФ: близится окружение Артёмовска

Артёмовск почти в оперативном окружении

Об этом заявил врио главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин в эфире телеканала "Россия 24".

"Можно говорить, что ситуация оперативного окружения достаточно близка", — сообщил он, добавив, что что на Угледарском (Южнодонецком) направлении бои идут уже непосредственно в центре стратегически важного города Марьинка.

То есть Артёмовск (Бахмут) берётся в клещи — от северных окраин через восточные (по дамбе) и далее на юг — до освобожденных сегодня населенных пунктов.

Военный аналитик Юрий Подоляка в своём ТГ-канале их называет по состоянию на 15 часов 28 ноября: Зеленополье, Озаряновка, Курдюмовка, Андреевка.

Эксперт отмечает хорошую работу авиации и артиллерии, "плюс отличное взаимодействие родов войск на поле боя, чему противник пока ничего не смог противопоставить". Подоляка предполагает, что надо "быстро" выбивать ВСУ из Клещеевки, "тогда весь южный фас обороны Артёмовска, может быстро посыпаться".

Клещеевка — последнее село на пути к Ивановскому. Взятие этого населённого пункта перерубит логистику ВСУ в западном направлении, что обеспечит оперативное окружение, утверждает Юрий Подоляка.

У ВСУ катастрофические проблемы

ТГ-канал 93 бригады ВСУ делает вывод, что противник решил прорваться к Часов Яру, что вынудит подразделения ВСУ "автоматически покинуть Бахмут и Соледар". "Катастрофическими" проблемами у ВСУ ТГ-канал называет следующие:

  • нехватка бронетанковой техники;
  • нехватка подкреплений;
  • крайне низкий уровень медицинского обеспечения.

Автор ТГ-канала 93 бригады ВСУ просит своё командование определиться, "хотим ли мы держать Бахмут с Соледаром дальше или хотим покинуть по схеме Северодонецка с Лисичанском".

Тем временем сообщается, что в воскресенье был нанесен удар по железнодорожному узлу в Кривом Роге, чтобы воспрепятствовать переброске в район Артёмовска 17-й танковой бригады, которая находится в составе группировки украинских войск на правом берегу Днепра.

На порядок возросли потери ВСУ

Украинские волонтеры сообщают, что на порядок возросли суточные потери ВСУ в борьбе за Артёмовск. По данным украинского журналиста Виктории Хамазы, за двое суток из города привезли 500 раненых, и поток не прекращается.

Газета  The New York Time подчёркивает в своём репортаже из города, что обстрел Артёмовска и его окрестностей идет с небывалой силой.

"Россия может превратить город в ресурсоемкую черную дыру для Киева, которому придется выводить войска с других приоритетных направлений", — пишет издание.

Газета высказывает озабоченность Пентагона запасами снарядов.

"Пентагон сильно беспокоит, что украинцы стреляют с непомерной скоростью, особенно в таких местах, как Бахмут, исходя из ложного предположения, что запасы боеприпасов на Западе неограниченны", — заявил NYT представитель минобороны США.

Ожидается новая атака по энергосистеме Украины

Также на Украине ждут в любой момент новую массированную атаку по энергосистеме, заявил советник главы МВД Вадим Денисенко.

"Предыдущие недели мы видели, что для подготовки подобного массированного удара россиянам нужно в среднем от 7 до 14 дней. С последней массированной атаки прошло уже 5 дней. С сегодняшнего дня мы должны быть готовы к тому, что в любой момент россияне могут начать новую массированную атаку", — сказал Вадим Денисенко в эфире телемарафона.

Эти удары не только наносят материальный ущерб, но деморализуют ВСУ и наоборот поднимают дух у солдат ВС РФ. Взятие Артёмовска с последующим развитием успеха по типу веерного наступления от Попасной позволит прекратить обстрелы Донецка и выйти к Краматорску и Славянску.

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