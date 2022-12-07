Марочко: ремонтные бригады в ЛНР и ДНР прицельно обстреливаются ВСУ

Над населёнными пунктами ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областей взяли шефство субъекты России.

Как отстраивают инфраструктуру и жилой фонд; правда ли, что новый асфальт в этих регионах не видели с 1990-х годов; почему ремонтные бригады прицельно обстреливают укронацисты, рассказал Pravda.Ru военный эксперт из ЛНР, подполковник Андрей Марочко.

— Андрей Витальевич, вы из Луганска. Как восстанавливается ЛНР? Я знаю, что есть территориальный способ помощи: каждая область Российской Федерации (старые территории) берёт шефство над новыми территориями.

— У нас нет ни одного района или города, который бы не был под шефством крупных городов и регионов Российской Федерации. Благодаря такому способу, у нас началось восстановление республики повсеместно, а не точечно. Это отмечают абсолютно все жители ЛНР.

Восстановление республики было бы невозможным без помощи регионов России, поскольку 30 лет существования на Украине пагубно сказались на наших городах: ничего не восстанавливалось, инфраструктура приходила в упадок.

С 2014 года активные боевые действия сильно повлияли на наш регион, поскольку основные силы были брошены на то, чтобы сдержать натиск врага. Была экономическая и политическая блокада, и мы просто выживали в таких условиях. Сейчас мы не выживаем, а развиваемся. У нас запущены предприятия, которые дали стабильную зарплату нашим людям. Наладились контракты с другими регионами России, интенсивно развивается промышленность.

Начали восстанавливать дорожное полотно практически во всех городах. Я, как автолюбитель, могу сказать, что ходовую часть автомобиля приходилось менять раз в полгода.

Делают новое асфальтное покрытие, которое мы не видели с 1990-х годов.

Уже возведён госпиталь в Луганске. Идёт активный ремонт старых домов в разных городах: обновляется фасад, перекрывается кровля, вставляются новые стеклопакеты. Работа ведётся колоссальная. Луганск — город-побратим Москвы, у нас начали работать автобусы по двум маршрутам:

155-й,

197-й.

Там уже действует карточка "Тройка". Для нас это колоссальный шаг вперёд, потому что до этого у нас были полуразбомбленные маршрутки. Сейчас это новые комфортабельные автобусы, люди очень довольны. Москвичи поставили новый асфальтобетонный завод, который обеспечивает сырьём тех, кто восстанавливает дорожные покрытия. Алчевский металлургический завод работает на полную мощность, обеспечивая продукцией, необходимой при восстановлении.

Есть проблемы в Рубежном, Северодонецке и Лисичанске. Там бы уже с удовольствием начали сносить разрушенные здания, возводить новые по типу Мариуполя, но это невозможно, потому что до сих пор ВСУ обстреливают эти города. К сожалению, наши ремонтные бригады неоднократно подвергались обстрелам. Украинские боевики целенаправленно ведут по ним огонь. В Северодонецке ВСУ специально уничтожили штаб по восстановлению. То есть, там отремонтировали здание, создали штаб, который должен был заниматься восстановлением города, и его уничтожили.

В Кременной, Попасной, Первомайском ВСУ очень часто били по тем, кто восстанавливал линии электропередач. Было огромнейшее количество жертв. В частности, те, кто восстанавливал мобильную связь в Попасной, были накрыты реактивной артиллерией, погибли 10 человек.

Сейчас МЧС пытается ликвидировать последствия обстрелов, но и они становятся жертвами обстрелов со стороны ВСУ.

— Как пройдёт зима у вас в городах, которые не подвергаются обстрелам? Есть ли вода, тепло?

— В Луганске жилищно-коммунальное хозяйство работает в штатном режиме. У нас, в отличие от наших братьев из Донецка, с водоснабжением намного лучше, поскольку в Донецке оно отсутствует по сей день. У нас восстанавливают старые разрушенные водоводы, но изношенность сетей составляет более 90%. В прифронтовых Первомайске, Попасной, Стаханове вода идёт по графику, потому что разрушены наносные станции, периодически перебиваются линии электропередач. Где невозможно подать воду, подвозят на автомобилях. В Северодонецк, Лисичанск, Рубежное возят воду автоцистернами, поскольку централизованное водоснабжение там изношено, и устранять протечки нужно под обстрелами.