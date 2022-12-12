Обозреватель Pravda.Ru: как могли в ЛНР бросать в бой 18-летних ребят?

В новостях с театра военных действий чаще говорят о Донецке, чем о Луганске. Это создаёт ошибочное впечатление, что жизнь в ЛНР вполне спокойная. О реальной обстановке в Луганске, проблемах данного региона, а также о диверсии укронацистов против местных ополченцев рассказал военный обозреватель Pravda.Ru Александр Артамонов.

— Недавно я был в Луганске, преподавал студентам Академии культуры и искусств имени Матусовского. Ребятам по 19 лет, многие из них ветераны боёв, до 10 месяцев на позициях, сразу после школы. У многих из них седые волосы.

Ополчение, которое 10 месяцев назад пошло на фронт, было лишено самого необходимого. Как можно было бросать в бой 18-летних ребят, у которых не было брони, касок, боекомплекта, довольствия? Они вообще не имели военного опыта, не знали даже, как укрываться от осколков. Их буквально бросили на фронт. И они на фронте учились воевать и выживать. В силу того, что ребята были лишены довольствия, их едва не отравили пособники укронацистов, передавшие им мёд и пирожки с ядом. Некоторые мальчики не выжили.

Эту ситуацию нельзя замалчивать, необходимо заняться контролем гуманитарной помощи ЛНР, в том числе медикаментов, которых почему-то не хватает в местных госпиталях. Бойцы, у которых ампутированы ноги или руки, мучаются без препаратов, хотя эти препараты поступают в республику.

Всё это требует огласки, чтобы Луганск стал, наконец, полноправной частью России.

Не могу не отметить казачество. Я побывал в так называемом храме на горе во имя Всех святых в Российской земле просиявших. Стоит он в нескольких десятках километров от Луганска, среди пустынной местности, в которой казаки во главе с Николаем Ивановичем (не могу его назвать отцом, не рукоположен в сан — это местный аксакал, построивший храм на горе) держали оборону против нескольких сотен солдат ВСУ, поливавших их "Градами" и авиабомбами. Ни один снаряд в церковь не попал.

Храм построен одним человеком при минимальной помощи, потому что у местных жителей не было возможности помогать. Николай Иванович, уже ослепший, живёт в одиночестве, не считая 3-4 человек при храме, хотя к нему ездили делегации даже из Франции, чтобы полюбоваться величественным строением, которое он за 30 лет воздвиг над многострадальным донецким краем. Стоит приехать туда и посмотреть на храм, который ещё даже не освещён, чтобы понять, на что способны эти люди.

Обратите внимание на крайнюю жизнерадостность людей в ЛНР, постоянно сражающихся. Они подобны поколению наших бабушек и дедушек, а для многих уже прабабушек и прадедушек, которые радовались жизни, создавали соцреалистические полотна, пропитанные светом, потому что видели очень много мрака и горя.

Жители ЛДНР первыми столкнулись с бедой, но то, что пришло к ним, уже пришло к нам. Многие просто этого не осознали. Только благодаря тому, что у нас есть опыт таких людей, как луганчане и донбассовцы, мы знаем, как бороться с горем, которое постучалось в наши двери из-за НАТО и фашизма, который они в очередной раз вскормили, потому что это нормальная идеология Западной Европы.

Хотя бы за те страдания, которым подверглись жители ЛНР и ДНР, они достойны как минимум особых выплат, инвентаризации всей помощи, которую мы дружно им передаём, и улучшенного снабжения на фронте, в том числе брони и боекомплекта.

К сожалению, в городе Шахтинске поезд на Москву стоит ровно две минуты. Но это наши люди, они замечательные, им надо создать минимальный комфорт, чтобы:

поезд стоял не две минуты,

был нормальный перрон,

едущих из ЛНР не встречала надпись "Добро пожаловать в Россию!".

Россия — это они. Неужели вы не понимаете, насколько это коробит людей, которые уже присоединились к России и добивались этого 8 лет? Очень надеюсь, что мы сделаем всё возможное, чтобы эти люди обрели достойное их существование.