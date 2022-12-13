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Ситуация в зоне СВО в российских частях "реально улучшилась"

Силовые структуры » Министерство обороны

Российские бойцы, военкоры, волонтёры уверяют, что ситуация в зоне СВО со снабжением, вооружением, боевой выучкой "реально улучшилась". Ситуация осталась прежней там, где командуют "мамонты".

Ситуация в зоне СВО в российских частях "реально улучшилась"

Снабжение частей ВС РФ радикально улучшилось

Об этом пишет в ТГ-канале всегда критично настроенный Роман Сапоньков. По его словам, снабжение, которое было раньше "катастрофой", "реально улучшается".

Теперь есть и аптечки, и "коптеры", и обмундирование, поэтому волонтёры переходят к "закрытию потребностей армии, которые повышают профессионализм и комфорт".

Также волонтёр отмечает, что Минобороны снабжает части передовым оружием, например, противодронными ружьями, "которые бойцы оценили высоко".

Наводится порядок и среди мобилизованных — "бардак ноября уходит".

"Были приняты очень строгие меры среди частей нового формирования. Вплоть до репрессий высокого командования", — пишет Сапоньков.

Артиллерия резко повысила профессионализм

Заметил волонтёр и улучшение работы артиллеристов, которые стали "точнее стрелять и быстрее засекать цели", а решение на открытие огня принимается на уровне командира батареи, у которого прямая связь с пехотной разведкой.

Об этом же писал и военкор Александр Коц, и ТГ-канал военнослужащего СВО "Старше Эдды".

"Скорость реагирования и точность артогня у нас стала на порядок выше, чем ещё несколько месяцев назад", — подчёркивает "Старше Эдды".

По мнению Сапонькова, динамика преображения армии "в единый механизм" положительная, но "сильно зависит от командиров на местах и сильно меняется от места к месту".

Армия просит: дайте нам воевать в полную силу

"Роман только что вернулся из длительной поездки по херсонскому фронту, и раз так говорит, значит так и есть", — пишет отзыв военный политолог Алексей Живов.

По его словам," армией реально стали заниматься". Живов хвалит волонтёров, которые "некоторым добровольческим подразделениям закрывают все потребности разом".

"Поскольку острота проблемы со снабжением спадает, я озвучу одну мысль, которую слышал от всех кадровых частей: дайте нам воевать в полную силу, мы можем победить этого врага", — резюмирует Живов.

Блогер Александр Жучковский, также комментируя пост Сапонькова, указывает, что "харьковская трагедия и херсонское отступление встряхнуло, отрезвило людей в больших кабинетах и больших погонах", но до больших побед ещё далеко.

Главное, по его словам, больше не отступать, наращивать качество управления и силы для нового рывка вперёд.

Командиры-"мамонты" должны уйти

О различиях от места к месту и среди командиров пишет ТГ-канал "Рыбарь".

Например, в "одном из бомбардировочных авиаполков после визита комиссии пришло распоряжение создать в пункте базирования комнату военно-политической работы". Военнослужащие за собственные средства закупали стенды, парты и стулья, а вопросы материально-технического обеспечения личного состава проверяющих лиц не волновали.

Необходима планомерная работа по искоренению очковтирательства, которое никуда не исчезло даже после 10 месяцев СВО, указывает "Рыбарь".

"Война — лучший университет, офицеры воюющие давно, получили уникальный опыт и те, кто хочет учиться воевать и побеждать, сейчас ведут войну современного типа. Им по прежнему ещё противостоят любители строевой песни, специалисты проверки журнала учёта журналов, требователи запретить мультикам, операторы слайдомётных машин и мастера фотоотчётов. Но я вижу, что первых скоро станет ещё больше, а вторые наконец-то исчезнут как мамонты", — завершает эту тему "Старше Эдды".

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Автор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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