ВСУ утрачивают инициативу на всём протяжении линии соприкосновения с ВС РФ. В ближайшее время они будут выбиты из Артёмовска, а основные события, вероятно, развернутся в январе.
О том, что ВС РФ перехватили инициативу указал советник офиса президента Владимира Зеленского (ОП) Алексей Арестович в программе Марка Фейгина. По его словам, " на земле" по всей линии фронта" в наличии "фаза такого оперативно-тактического давления российских войск на всех направлениях".
"Донецкий фронт — особенно", — сказал Арестович. По его словам, ВСУ "нигде не наступают".
ТГ-канал "Резидент" со ссылкой на источник в ОП рассказал, что "Залужный доложил Зеленскому о возможном тактическом окружении" Артёмовска (Бахмута).
"Российские войска увеличили натиск на город со всех сторон, усложнив коммуникацию ВСУ. Сейчас украинская армия несёт большие потери, а Генштаб вынужден бросать все новые подразделения на защиту города", — пишет "Резидент".
Украинские ТГ-каналы подтверждают продвижение ВС РФ в направлении Красного Лимана, Авдеевки, Марьинки.
ТГ-канал 93 бригады ВСУ пишет, что "фронт давно встал":
"Боевые действия ВСУ на большинстве участков по масштабу и динамичности давно напоминают разборки ДРГ, а кое-где — и вовсе выезды страйкболистов на выходные".
Автор предупреждает, что украинцы несут огромные потери, и это чревато "дизморалом" населения.
Российские ТГ-каналы подтверждают, что инициатива в СВО перешла к ВС РФ, а Артёмовск, вероятно, будет взят в ближайшую неделю.
К северо-востоку от города ВС РФ вошли в Яковлевку — село около Соледара, расположенное на трассе Лисичанск-Артёмовск. Это ставит под удар и Соледар.
"Соледар! Рагули оставляют населённый пункт", — сообщает ТГ-канал РЛС+квадрат, добавляя, что ждёт официального подтверждения.
Одновременно Артёмовск российская армия окружает с юга, со стороны Опытного, Клещеевки с выходом на Ивановское (Красное). Красное стоит на трассе Артёмовск-Константиновка, по которой Киев снабжает свои части в Артёмовске.
На Херсонском направлении в устье Днепра ВС РФ высадили десант на стратегически важный Большой Потемкинский остров, который фактически контролирует устье Днепра и находится прямо около самого Херсона.
Сегодня украинский ТГ-канал 93 бригады сообщил, что остров армия РФ взяла.
На участке Сватово-Кременная, где последние месяцы была тяжёлая обстановка, ВС РФ также перешли к локальным атакам. Об этом пишет ТГ -канал "Старше Эдды"
"Вчерашний день ознаменовался дальнейшим продвижением наших войск в районе Кременной. 20 армия ещё немного отжала позиций противника, пехота выбила хохла из лесополосы и несмотря на ответный огонь артиллерии, закрепилась на занятых рубежах", — пишет автор.
Он же подтверждает наступление на участке Кременная-Макеевка на Красный Лиман.
Причины перехвата инициативы следующие:
Обозреватели издания Newsweek пишут, что уже к лету РФ может вернуть и Харьков, и Херсон. Указывается, что сейчас Россия собрала сотни тысяч военных, а армию оснастила современным оружием.
"Нас ждёт горячий январь. Да будет так", — пишет ТГ-канал "Записки Ветерана" — военнослужащего РФ, воюющего в СВО.
Президент Владимир Путин сегодня высказался об обстановке. По его словам, спецоперация идет своим чередом, всё стабильно, "никаких вопросов и проблем у нас там нет". Долговременным может быть процесс политического урегулирования после окончания СВО, добавил он.
Верховный главнокомандующий подчеркнул, что выводить войска с Украины он не будет.
"Всем участникам процесса урегулирования в Украине придется согласиться с реалиями "на земле", — сказал Путин, имея в виду включение в состав РФ ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей.
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