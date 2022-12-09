Украина утратила инициативу в СВО. Ожидаются основные события

ВСУ утрачивают инициативу на всём протяжении линии соприкосновения с ВС РФ. В ближайшее время они будут выбиты из Артёмовска, а основные события, вероятно, развернутся в январе.

ВСУ потеряли импульс наступления

О том, что ВС РФ перехватили инициативу указал советник офиса президента Владимира Зеленского (ОП) Алексей Арестович в программе Марка Фейгина. По его словам, " на земле" по всей линии фронта" в наличии "фаза такого оперативно-тактического давления российских войск на всех направлениях".

"Донецкий фронт — особенно", — сказал Арестович. По его словам, ВСУ "нигде не наступают".

ТГ-канал "Резидент" со ссылкой на источник в ОП рассказал, что "Залужный доложил Зеленскому о возможном тактическом окружении" Артёмовска (Бахмута).

"Российские войска увеличили натиск на город со всех сторон, усложнив коммуникацию ВСУ. Сейчас украинская армия несёт большие потери, а Генштаб вынужден бросать все новые подразделения на защиту города", — пишет "Резидент".

Украинские ТГ-каналы подтверждают продвижение ВС РФ в направлении Красного Лимана, Авдеевки, Марьинки.

ТГ-канал 93 бригады ВСУ пишет, что "фронт давно встал":

"Боевые действия ВСУ на большинстве участков по масштабу и динамичности давно напоминают разборки ДРГ, а кое-где — и вовсе выезды страйкболистов на выходные".

Автор предупреждает, что украинцы несут огромные потери, и это чревато "дизморалом" населения.

Артёмовск будет взят на текущей неделе

Российские ТГ-каналы подтверждают, что инициатива в СВО перешла к ВС РФ, а Артёмовск, вероятно, будет взят в ближайшую неделю.

К северо-востоку от города ВС РФ вошли в Яковлевку — село около Соледара, расположенное на трассе Лисичанск-Артёмовск. Это ставит под удар и Соледар.

"Соледар! Рагули оставляют населённый пункт", — сообщает ТГ-канал РЛС+квадрат, добавляя, что ждёт официального подтверждения.

Одновременно Артёмовск российская армия окружает с юга, со стороны Опытного, Клещеевки с выходом на Ивановское (Красное). Красное стоит на трассе Артёмовск-Константиновка, по которой Киев снабжает свои части в Артёмовске.

Взят Большой Потемкинский остров у Херсона

На Херсонском направлении в устье Днепра ВС РФ высадили десант на стратегически важный Большой Потемкинский остров, который фактически контролирует устье Днепра и находится прямо около самого Херсона.

Сегодня украинский ТГ-канал 93 бригады сообщил, что остров армия РФ взяла.

ВС РФ атакуют на участке Сватово-Кременная-Макеевка

На участке Сватово-Кременная, где последние месяцы была тяжёлая обстановка, ВС РФ также перешли к локальным атакам. Об этом пишет ТГ -канал "Старше Эдды"

"Вчерашний день ознаменовался дальнейшим продвижением наших войск в районе Кременной. 20 армия ещё немного отжала позиций противника, пехота выбила хохла из лесополосы и несмотря на ответный огонь артиллерии, закрепилась на занятых рубежах", — пишет автор.

Он же подтверждает наступление на участке Кременная-Макеевка на Красный Лиман.

Причины перехвата инициативы

Причины перехвата инициативы следующие:

обозначилось преимущество в артиллерии, боекомплекте и живой силе;

налицо деморализация ВСУ, которые оставляют фланги или сдаются в плен. Об этом много роликов в Сети;

повышается степень вменяемости российских генералов. Время объективно работает на Россию, и не только в вопросах улучшения качества командного состава;

вывод из строя энергосистемы усложняет снабжение, энергопитание, навигацию, связь в ВСУ.

моральное преимущество России над фашиствующей Украиной не могло не дать результат.

Основные события в СВО ожидаются в январе

Обозреватели издания Newsweek пишут, что уже к лету РФ может вернуть и Харьков, и Херсон. Указывается, что сейчас Россия собрала сотни тысяч военных, а армию оснастила современным оружием.

"Нас ждёт горячий январь. Да будет так", — пишет ТГ-канал "Записки Ветерана" — военнослужащего РФ, воюющего в СВО.

Президент Владимир Путин сегодня высказался об обстановке. По его словам, спецоперация идет своим чередом, всё стабильно, "никаких вопросов и проблем у нас там нет". Долговременным может быть процесс политического урегулирования после окончания СВО, добавил он.

Верховный главнокомандующий подчеркнул, что выводить войска с Украины он не будет.

"Всем участникам процесса урегулирования в Украине придется согласиться с реалиями "на земле", — сказал Путин, имея в виду включение в состав РФ ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей.

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