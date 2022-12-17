Украинские власти обвинили российскую армию в обстрелах Донецка

Сегодня, впервые за долгие месяцы, украинские власти прокомментировали удары по Донецку, обвинив в них российскую армию. Как утверждают в Киеве, РФ якобы использует обломки западных вооружений, чтобы "сваливать вину" на ВСУ.
По словам представителя Главного управления разведки Украины Андрея Юсова, ВСУ "не ведут огонь и не выбирают себе как цели жилые кварталы и объекты гражданской инфраструктуры".
"Армия РФ, проигрывая на поле боя, использует грязные инструменты: террористические атаки по объектам инфраструктуры, провокации и операции под условно украинским флагом против мирного населения временно оккупированных территорий", — заявил Юсов.
Более того, у Юсова хватило наглости заявить, что подразделения русской армии якобы получили указания собирать обломки боеприпасов западного образца — снаряды 155-м калибра и другие боеприпасы, которые "могут показывать причастность Украины к обстрелам Донецка":
"Эти остатки боеприпасов свозятся сегодня целенаправленно в Донецк. И дальше мы видим постановочные фильмы и сюжеты".
Сегодня, 17 декабря, ночью и утром Донецк пережил целую серию обстрелов. Боевики ВСУ дважды открыли огонь по жилым кварталам из системы "Град", выпустив 16 снарядов. А затем дали залп из тяжелых орудий натовского образца.
Около 8 часов утра украинские боевики опять били по многострадальному Ворошиловскому району Донецка, куда их ракетные "приветы" прилетают ежедневно, начиная с "празднования дня ВСУ" две недели назад.
Штаб территориальной обороны ДНР сообщил о, как минимум, одном пострадавшем мирном жителе в Киевском районе города.
Отряды МЧС продолжают устранять последствия утреннего обстрела. А киевские власти вдруг, непонятно с какого перепуга, вдруг начали делать громкие заявления, даже не попытавшись воспользоваться логикой. Наверное, скоро скажут, что девять лет Донбасс бомбила и устроила там геноцид русскоязычного населения Россия.
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