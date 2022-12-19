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Сергей Лебедев

"Этнические бомбы" уже давно разрабатываются в лабораториях разных стран

Силовые структуры » Министерство обороны

В последнее время всё чаще стали звучать страшные слова о биологическом оружии. Немало уже писалось о неких "лечебных" биолабораториях в Грузии, Средней Азии, на территории бывших республик СССР. Где-то местные власти говорят, что это просто "ветлечебница", другие переводят непонятные "клиники" под другие вывески. Главное, что везде подобные заведения курируют и финансируют США. А учитывая, что подопытными кроликами становятся обычно местные жители, речь идёт о генетических врагах НАТО с подачи Вашингтона.

"Этнические бомбы" уже давно разрабатываются в лабораториях разных стран

Подобные клиники размещаются в республиках, которые граничат с Россией или Китаем. Мы так и не получили однозначный ответ: откуда взялись всякие ковиды и прочие "гриппы", в которых обвиняют и летучих мышей, и кошек. А ведь опыт разработки "этнических" бомб, как оказывается, отнюдь не выдумка фантастов.

Арабы в роли подопытных кроликов

Доктор Вивьен Натансон, организовавшая относительно недавно исследования по "этнической" бомбе, заявила:

"С помощью такого оружия с этнической избирательностью можно поражать определённые группы населения".

Действительно, чаще всего многовековые войны начинались на этнической почве. И такое оружие опаснее ядерного.

Английская газета "Sunday Times" цитировала некоего Портона Дауна из британского оборонного учреждения, который утверждал, что такое оружие возможно. И он же подчёркивал:

"Мы достигли здесь такого рубежа, когда возникла необходимость в международной конвенции по контролю за биологическим оружием".

Судя по нашим реалиям, все на это плевали. И какую "бактериологическую" войну ведут против нас бывшие "друзья" из НАТО, можно только догадываться.

Везде есть источники, которые рано или поздно прорываются. Также прорвались когда-то и источники из западных и израильских разведок. Когда-то, в 1950-х, у нас регулярно пели "Москва — Пекин", поезда ходили регулярно. Сегодня также регулярно летают самолёты "Израиль — США". Пусть даже и не поют, но опыты с "микробами", конечно, курирует старший брат из Вашингтона. Иначе бы Израиль давно раздавили арабы. И израильские "военные медики" специально заложили в свою "этническую бомбу" генетику арабов. Поначалу, её разрабатывали под население Ирака.

В своих разработках (а они везде одинаковы, только меняй национальность) еврейские учёные использовали достижения медицины: выделяли гены, свойственные только арабам, создавали генетически модифицированные бактерии или вирусы. А последние могут менять ДНК живых клеток.

То есть, уже десятилетия кто-то где-то работает над простой проблемой: создать смертоносные микроорганизмы, которые воздействуют на определённую гендерную особь. Напомню, как умирали туземцы в Южной Америке, когда входили в контакт с цивилизованной Европой: венерические болезни, оспа, простуды.

В нашем случае слово "забавно" можно отнести к чёрному юмору. Дело в том, что разработки против арабов велись в биологическом институте в Нес-Ционе. Это основная исследовательская база Израиля для создания секретных разработок химического и биологического оружия. Еврейские учёные были озадачены: как прикончить арабов вирусами, когда арабы и евреи относятся к одной семитской семье. Хотя, позже специалисты сообщили, что удалось найти особую характеристику в генетическом аппарате арабов, особенно иракцев. Отмечалось, что болезнь можно распространить путём разбрызгивания организмов в воздухе или в источниках заражения воды. Зная, что ВВС Израиля летают по ближневосточному небу, как у себя дома, — почему бы и нет.

Инфузория-туфелька с генеральскими погонами

Кстати, подобные работы ещё в эпоху апартеида проводились в ЮАР. Об этом говорилось когда-то в ходе "Комиссии истины и примирения". Правда, в Израиле кто-то попытался на уровне парламента возмутиться подобными "исследованиями" в духе нацистского медика из Освенцима Менгеле. Мораль моралью, но Израиль "убер аллес". Хотя, специалисты и говорят, что "концепция этнического оружия и осуществима, но трудности здесь огромны", это только подтверждают многочисленные сообщения о том, что такие разработки есть и ведутся не одно десятилетие.

Доктор Даан Гоозен, глава южноафриканского химического и биологического военного завода, подтвердил, что уже в 1980-х у него был заказ на изготовление "пигментного оружия", которое поражало бы только чернокожих. Заражение могло бы идти через кукурузу, пиво или инъекции. Но чёрные пришли в ЮАР к власти, и разработки "этников" были прикрыты. Хотя, очевидно, что исследовательская база ушла туда, куда надо.

Неслучайно в одном из прошлых докладов Пентагона для служебного пользования говорилось о возможном создании нового смертоносного биологического оружия на основе генетических разработок. Даже министр обороны США признавал, что им получены сообщения о том, что некоторые страны работают над созданием злокачественных заболеваний с упором на "этничность". А спецслужбы за банкой пива откровенно указывали на Израиль. Большой опыт и американская "крыша".

Тем, кто, так или иначе, занимается милитарией, пусть даже и на уровне склейки масштабных моделей, известен западный военный справочник "Джейн". Но даже здесь сообщалось, что израильские "биомедики" использовали в своих разработках опыт коллег из США. Отмечалось, что евреям удалось обнаружить отличительные особенности генетического аппарата арабов на основе опытов, поставленных на "евреях арабского происхождения".

Так что, "Грады" и всякие "Хаймарсы" — это лишь цветочки, когда противник столкнётся с невидимыми для глаз "ковидами" и другой гадостью, вышедшими из армейских биолабораторий.

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Автор Сергей Лебедев
Сергей Валентинович Лебедев — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
Темы сша война армия оружие ученые израиль исследование
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