Служба внешней разведки России рассекретила ряд документов предвоенного периода, датированных 1933-1941 годами.
Среди них есть, в частности, доказательства того, что США и Великобритания выделяли кредит в несколько миллиардов долларов нацистской Германии незадолго до начала Второй мировой войны. Причём обе страны-"займодавцы" очень старались, чтобы об их щедром вкладе в дело Гитлера никто нигде не узнал. Но исторические архивы помнят всё.
Например, то, что, как подчёркивает агент советской разведки, экс-президент США Герберт Гувер (1929-1933), который участвовал в переговорах о кредите для Германии, боялся, что пресса упомянет его в связи с подготовкой к финансированию Третьего рейха и репутационный удар затронет Республиканскую партию.
К слову, не зря, похоже, опасался, ведь война началась через несколько недель после событий, упомянутых в отчёте — 1 сентября 1939 года немецкие войска вторглись в Польшу.
Сегодня почитать эти документы могут все желающие на сайте онлайн-архива Президентской библиотеки Б. Н. Ельцина.
Среди рассекреченных контрразведчиками архивных документов есть ещё один очень интересный, проливающий свет на события дней сегодняшних:
Канцлер Германии замышлял государственный переворот в СССР, одним из последствий которого стало бы постепенное отделение Белоруссии (её называли основополагающей республикой) от Советского Союза.
Беларусь сначала будет индустриализирована Германией, затем включена в таможенный союз с Берлином в качестве автономной территории и, наконец, аннексирована. Все немцы Поволжья должны были переехать в Белоруссию.
В другом рассекреченном документе также упоминается Белоруссия, но уже как область особого интереса Ватикана:
Папа Пий XII знал о планах Гитлера вторгнуться в СССР как минимум за два месяца до этого. 23 апреля 1941 года понтифик созвал около 400 иезуитов, чтобы призвать их активизировать свою деятельность в прибалтийских республиках, на западной Украине и в Белоруссии. Они должны были "сосредоточиться ближе к границе" под предлогом помощи населению в борьбе с голодом.
Кстати, с голодом в Европе уже тогда планировали справляться с помощью украинского зерна. По крайней мере, Берлин очень на него рассчитывал:
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