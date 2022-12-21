Белоруссию накануне Второй мировой делили Германия и Ватикан

Служба внешней разведки России рассекретила ряд документов предвоенного периода, датированных 1933-1941 годами.

Среди них есть, в частности, доказательства того, что США и Великобритания выделяли кредит в несколько миллиардов долларов нацистской Германии незадолго до начала Второй мировой войны. Причём обе страны-"займодавцы" очень старались, чтобы об их щедром вкладе в дело Гитлера никто нигде не узнал. Но исторические архивы помнят всё.

Например, то, что, как подчёркивает агент советской разведки, экс-президент США Герберт Гувер (1929-1933), который участвовал в переговорах о кредите для Германии, боялся, что пресса упомянет его в связи с подготовкой к финансированию Третьего рейха и репутационный удар затронет Республиканскую партию.

К слову, не зря, похоже, опасался, ведь война началась через несколько недель после событий, упомянутых в отчёте — 1 сентября 1939 года немецкие войска вторглись в Польшу.

Сегодня почитать эти документы могут все желающие на сайте онлайн-архива Президентской библиотеки Б. Н. Ельцина.

Белоруссия была лакомым куском, который хотел откусить не один только Гитлер

Среди рассекреченных контрразведчиками архивных документов есть ещё один очень интересный, проливающий свет на события дней сегодняшних:

советский агент из Германии сообщает о планах Адольфа Гитлера в отношении Белоруссии в 1933 году, когда он только пришел к власти.

Канцлер Германии замышлял государственный переворот в СССР, одним из последствий которого стало бы постепенное отделение Белоруссии (её называли основополагающей республикой) от Советского Союза.

Беларусь сначала будет индустриализирована Германией, затем включена в таможенный союз с Берлином в качестве автономной территории и, наконец, аннексирована. Все немцы Поволжья должны были переехать в Белоруссию.

В другом рассекреченном документе также упоминается Белоруссия, но уже как область особого интереса Ватикана:

Папа Пий XII знал о планах Гитлера вторгнуться в СССР как минимум за два месяца до этого. 23 апреля 1941 года понтифик созвал около 400 иезуитов, чтобы призвать их активизировать свою деятельность в прибалтийских республиках, на западной Украине и в Белоруссии. Они должны были "сосредоточиться ближе к границе" под предлогом помощи населению в борьбе с голодом.

Кстати, с голодом в Европе уже тогда планировали справляться с помощью украинского зерна. По крайней мере, Берлин очень на него рассчитывал: